Prominent getrennt – Folge 2: Das erste Paar muss die Villa verlassen

Schlimmer Verdacht bei "Prominent getrennt": Sind etwa gar nicht alle Paare prominent? Nein... falsch. Sorry, unser Fehler. Nochmal von vorn. Schlimmer Verdacht bei "Prominent getrennt": Sind etwa gar nicht alle Paare getrennt? Die Überzeugung, dass Meike und Marcus sowie Michelle und Gigi ein falsches Spiel mit der Konkurrenz spielen, wächst bei ihren Mitstreitern. Und das sorgt für ordentlich Beef. Juchuh!

+++ Achtung, Spoiler! Wenn Sie noch nicht wissen möchten, was in Folge 2 passiert, dann sollten Sie nun nicht weiterlesen. +++

Sie kuscheln und flirten, was das Zeug hält. Nach Rosenkrieg sieht es bei Meike Emonts und Marcus Muth sowie Michelle Daniaux und Gigi Birofio nun wirklich nicht aus. "Marcus und Meike, die sind nicht getrennt, das wurde mir so gesagt. Da ist nämlich die Hand auf dem Hintern, und so weiter. Das machst du nicht, wenn du getrennt bist", analysiert Jenny Elvers. Auch für Carina Spack ist die Sache klar. "Für mich sind die einfach noch zusammen und dann gehören sie nicht hier her." Sarah Joelle Jahnel war vor den Dreharbeiten noch bei Google. Sie weiß: "Dass Meike und Marcus zusammen im Urlaub waren, steht online."

Michelle ist geschockt: "Wenn mir hier irgendjemand vorwerfen möchte, wir wären noch zusammen oder nur für die Show getrennt oder what ever: Da fängt es bei mir ganz wild zu brodeln an, weil niemand weiß, was wir durchgemacht haben. Niemand weiß, wie schlimm die Trennung war. Ich habe sechs Kilo abgenommen, weil ich drei Wochen nichts gegessen habe", erklärt sie. Marcus reagiert pragmatisch auf die Vorwürfe: "Das ist vielleicht einfach ein bisschen Neid, weil die es vielleicht nicht so geil hinbekommen."

Gigi tut derweil alles, um die Harmonie aus seiner Beziehung mit Michelle wieder zu vertreiben. "Du hast zu viele Kurven", sagt er ihr beim Spiel "Spinnennetz", bei dem die Ex-Paare mit einem Seil ein Netz spannen müssen, um darauf die andere Seite eines Plateaus zu erreichen. "Das macht dich schwerer." Nach dem Spiel rudert er zurück: "Ich liebe deinen Po. Ich will nie, dass er kleiner wird."

Sarah Joelle und ihr Ex Dominik Wirlend brechen vorzeitig ab. "Manchmal gewinnt man, manchmal gewinnt man an Erfahrung", weiß der "Tennisprofi". Sarah freut sich, "dass es fast schon auf eine geniale Art peinlich war". Bei anderen läuft es besser. Doreen Dietel und PatricMichelle und Gigi ("Deine Brüste haben mir so viel Kraft gegeben.") kommen etwas besser durch das Spinnennetz und teilweise in der vorgegebenen Zeit auf die andere Seite.

Lena und Robin heulen im Einklang Bei Lena Schiwiora und Robin Riebling kochen derweil nach der Niederlage im Spiel die Gefühle hoch. "Du musst halt einfach auch mal lernen, mich machen zu lassen", sagt Lena unter Tränen. Offenbar war das schon während ihrer Beziehung ein Thema. "Du denkst immer, ich will dich kleinreden", antwortet Robin ebenfalls unter Tränen. "Dabei seh ich dich so groß wie kein anderer auf der Welt." Awwww. Robin hat diese Beziehung noch nicht aufgegeben. "Das sind Probleme, die wir haben, die 90 Prozent der Paare, die von sich sagen, sie funktionieren, gerne hätten. Das ist, weil wir nie richtige Probleme hatten. Ich hoffe, das wird dir irgendwann bewusst."

Während die zweite Gruppe noch spielt, wird in der Villa schon die Nominierungstaktik durchgesprochen. Jenny möchte Carina (und Serkan) nominieren, denn Frau Spack habe schon im Flieger nach Südafrika versucht, sie und Sarah Joelle gegen Meike aufzuhetzen. "Das ist Manipulation!" Meike spricht später Serkan darauf an, dass Carina im Flieger irgendwelche Chatverläufe zwischen ihr und Meike gezeigt hat. Und Serkan – in Folge 1 noch auf Ignorationskurs mit Carina – rennt direkt zu seiner Ex.

Wer manipuliert hier wen? Carina sucht daraufhin das offene Gespräch mit Meike. Serkan knöpft sich Sarah Joelle vor. Schließlich sei sie es gewesen, die Carina zuerst den Online-Artikel über den gemeinsamen Urlaub von Meike und Marcus gezeigt habe. Sarah fühlt sich zu Unrecht angegriffen. Doch sie hat noch ein Ass im Ärmel. Sie steckt Gigi, dass Serkan und Carina ihn und Michelle nominieren wollen. Gigi ist schwer enttäuscht von seinem Bro Serkan. Der gibt offen zu: Ihm geht es nur um den Sieg und die Kohle. Beim Zähneputzen bittet er zur Taktik-Besprechung mit Carina. Letztendlich ist alles hinfällig, denn es sind Gigi und Michelle, die das zweite Spiel gewonnen haben und somit geschützt sind. Serkan sieht sich wegen seiner vorlauten Ex unverschuldet auf der Abschussliste. "Das fuckt mich so ab."

Bevor es zur Nominierung geht, verlieren die Kandidaten im Gruppenspiel weitere 9.000 Euro. Wenn das in diesem Tempo weitergeht, ist es fast egal, wer gewinnt, denn vom Preisgeld wird nicht mehr viel übrig bleiben. Die Nominierung nutzt Serkan für einen Rundumschlag. "Ihr solltet alle mal das Wort Manipulation googlen", rät Serkan den anderen. Sarah Joelle sei die wahre Manipulatorin, seine Menschenkenntniss habe ihn von Anfang an vor ihr gewarnt. "Referate waren noch nie meins, aber das heute habe ich echt genossen." Sogar Carina ist beeindruckt: "So habe ich ihn noch nie reden gehört." Doch es hilft nichts: Serkan und Carina fliegen als erstes raus. Nicht aber, ohne noch ein Abschiedsgeschenk zu hinterlassen: Carina hetzt zum Abschied noch Doreen gegen Jenny und Sarah auf. Schließlich wurde im besagten Dreiergespräch im Flieger laut Carina auch über die Schauspielerin gelästert. Mic drop.

So wurde nominiert: Gigi und Michelle nominieren Carina und Serkan

Marcus und Meike nominieren Carina und Serkan

Serkan und Carina nominieren Sarah und Dominik

Robin und Lena nominieren Sarah und Dominik

Patrick und Doreen nominieren Cecilia und Markus

Alex und Jenny nominieren Carina und Serkan

Markus und Cecilia nominieren Sarah und Dominik

Dominik und Sarah nominieren Carina und Serkan "Prominent getrennt" läuft immer dienstags um 20.15 Uhr bei RTL. Bei RTL+ sind die Folgen immer schon eine Woche im Voraus zu sehen.