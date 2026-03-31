Home News TV-News

Sandra Maischberger: Gäste & das Thema heute am 31. März 2026

ARD-Talkshow

Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen

31.03.2026, 09.03 Uhr
von Annika Schmidt, Charlotte Leutloff
In ihrer Talkshow diskutiert Sandra Maischberger regelmäßig über politische und gesellschaftliche Fragen. Hier bekommst du immer aktuell die Infos über Gäste und Themen.
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.  Fotoquelle: WDR/Peter Rigaud

In ihrer Talkshow diskutiert Sandra Maischberger regelmäßig über politische und gesellschaftliche Fragen. Hier bekommst du immer aktuell die Infos über Gäste und Themen.

Das Konzept der ARD-Talkshow mit Sandra Maischberger, die mittlerweile nur noch schlicht "maischberger" heißt, unterscheidet sich etwas von anderen Polit-Talks wie "Anne Will" oder "Hart aber fair". Maischberger behandelt in ihrer Sendung gleich mehrere Themen der Woche. Bestimmte Gäste äußern sich nur zu einem bestimmten Thema. In den anderen Talkshows diskutieren alle Gäste zu einem einzigen Thema. Maischberger hat zudem des Öfteren Promis aus dem Show-Business zu Gast, die über ihr Leben berichten.

Die nächste Sendung von "maischberger" 

Die "maischberger"-Sendung am Dienstag, den 31. März entfällt. Stattdessen zeigt das Erste #besserwohnen - wie stoppen wir die Mietkrise“ um 22:50 Uhr. 

Derzeit beliebt:
>>"Wer weiß denn sowas?": Die Gäste heute am 31. März und der Woche
>>"Let's Dance": Tom und Bill Kaulitz geben Gustav Schäfer keine Unterstützung
>>Collien Fernandes ermutigt Frauen bei Caren Miosga: "Geht raus!"
>>"Wir sind dann wohl die Angehörigen": Darum geht's im ARD-Film

Themen der nächsten Sendung

  • noch unbekannt

Die Gäste der nächsten Sendung

  • noch unbekannt

Zwei Sendungen pro Woche

Seit Mai 2022 wird die Sendung zusätzlich zum Mittwoch auch dienstags ausgestrahlt. Zum ersten Mal wurde die Talkshow 2003 gesendet. Bis 2016 lief sie dienstagabends. Zunächst hieß die Show "Menschen bei Maischberger", später dann "Maischberger" und von 2019 bis 2022 "maischberger. die woche". Über ihre Sendung und ihre Karriere spricht Sandra Maischberger auch im prisma-Podcast "Hallo!".

Themen der anderen Talkshows

Neben der Talkshow mit Sandra Maischberger gibt es bei ARD und ZDF noch weitere wöchentliche Polit-Talks. Wer demnächst bei "Hart aber fair" zu Gast ist, erfährst du hier. Über die Gäste von "Maybrit Illner" informieren wir dich hier.

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie Du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich Dir überlassen.

Relevante Themen dieses Artikels
Maischberger

Das könnte dich auch interessieren

"Polizeiruf 110: Goldraub": Kritik zum ARD-Krimi mit Frank Leo Schröder
Goldraub in Potsdam
Polizeiruf 110: Goldraub
Darum sorgt sich Margot Hellwig plötzlich um Gesundheit von Florian Silbereisen
Was ist da los?
Margot Hellwig und Florian Silbereisen gemeinsam auf der Bühne
Das sind Babara Schönebergers prominente Gäste in der ARD-Show „Verstehen Sie Spaß?“
Lachtränen garantiert
Verstehen Sie Spaß?
Collien Fernandes spricht am Sonntag bei "Caren Miosga"
Digitale Gewalt
Collien Fernandes
Alle Infos zu „Code of Silence“ in der ARD: Wenn Stille zur Waffe wird
„Tödliches Schweigen“
Code of Silence - Tödliches Schweigen
"Die Drei von der Müllabfuhr – Miese Abzocke": Darum geht's im zweiten Film der ARD-Degeto-Reihe
Müllchaos in Berlin
"Die Drei von der Müllabfuhr - Miese Abzocke"
Katja Burkard bewundert Ricarda Langs "Heldenreise"
Ricarda Langs Entwicklung
Katja Burkard / Ricarda Lang
"Gewisse Zaghaftigkeit": Georg Restle kritisiert Umgang der ARD mit der AfD
Georg Restles Neuanfang
Georg Restle
Maybrit Illner: Das sind ihre Gäste und das Thema in der heutigen Sendung
Polit-Talkshow im ZDF
Jeden Donnerstag gibt es bei Maybrit Illner lebhafte Diskussionen über gesellschaftlich relevante Themen.
"Der Dänemark-Krimi: Die Tote in den Dünen": Kritik am ARD-Krimi mit Nicki von Tempelhoff
Neuer Fall im Ersten
Der Dänemark-Krimi - Die Tote in den Dünen
"Schönste Geburtstagsgeschenk meines Lebens": Céline Dion kündigt Bühnen-Comeback an
Dions Comeback
Céline Dion
"Heino – Karamba, Karacho, Kult!": Kritik zur Reihe auf RTL+
"Heino – Karamba, Karacho, Kult!"
Heino - Karamba, Karacho, Kult!
"ARD Story: #besserwohnen – wie stoppen wir die Mietkrise?": Kritik zur Reihe
Wohnungsnot
ARD Story: #besserwohnen - wie stoppen wir die Mietkrise?
"37°: Koma – zwischen Leben und Tod ": Kritik zur ZDF-Reihe
Gesundheit
37°: Koma - zwischen Leben und Tod
"Alpentod – Ein Bergland-Krimi: Alte Wunden": Kritik zum RTL-Krimi mit Tim Oliver Schultz
Bergland-Krimi
"Alpentod - Ein Bergland-Krimi: Alte Wunden"
"Mesut Özil – zu Gast bei Freunden": Kritik an dreiteiliger Dokumentation mit Mesut Özil
ZDF-Dokumentation
Mesut Özil - zu Gast bei Freunden
Was wurde aus den "Wayne's World"-Stars?
Kultfilm-Stars
Wayne's World
"Nachts aufgewacht": Anna-Carina Woitschack berichtet von skurrilem "Let's Dance"-Vorfall
Tanzwettbewerb
"Let's Dance"
Gustav Schäfer äußert sich zu "Let's Dance"-Kritik von Bill und Tom Kaulitz
Tokio Hotel tanzt
"Let's Dance"
Nach fast 20 Jahren: Dieser "Dahoam is Dahoam"-Star verlässt die Serie
Serienabschied
Ursula Erber
80 Kilo Gewichtsverlust dank Abnehmspritze: So sieht Ottfried Fischer heute aus
Abnehm-Erfolg
Ottfried Fischer
Brendan Fraser als Papa zum Mieten: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
Filmneuheiten
"Rental Family"
HBO-Max zeigt ersten Trailer für Harry-Potter-Serie – und gibt Startdatum bekannt
Harry Potter Streaming
Dominic McLaughlin als Harry Potter
Jan Köppen über seine Karriere: Vom "Dschungelcamp" zu "Let's Dance"
Moderationskarriere
Jan Köppen
Horst Schlämmer sucht das Glück: Ein Kinoerlebnis der besonderen Art
Kino-Highlights
Horst Schlämmer sucht das Glück
Wackelt die neue „Fernsehgarten“-Saison mit Andrea Kiewel?
Das sagt das ZDF
Andrea Kiewel auf der Bühne
Kontroverse um Sydney Sweeney: Darum will eine Hollywood-Ikone nicht von ihr gespielt werden
Streit um Biopic
Sydney Sweeney
"Liebe auf den ersten Blick": So lernte Wolfgang Niedecken seinen "Engel" kennen
BAP-Legende
Wolfgang Niedecken und Frau Tina
Geniale Stars: Diese Promis haben einen hohen IQ
Genialität in Hollywood
Emma Watson
Christian Ulmen am Set: So schwierig war die Zusammenarbeit wirklich
"völlig schockiert vom anderen"
Nora Tschirner und Christian Ulmen ermittelten im Weimarer "Tatort".