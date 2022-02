Sandra Maischberger: Gäste und Thema heute in der Sendung

In ihrer Talkshow diskutiert Sandra Maischberger regelmäßig über politische und gesellschaftliche Fragen. Hier bekommen Sie immer aktuell die Infos über Gäste und Themen.

Das Konzept der ARD-Talkshow mit Sandra Maischberger, die mittlerweile "maischberger. die woche" heißt, unterscheidet sich etwas von anderen Polit-Talks wie "Anne Will" oder "Hart aber fair". Maischberger behandelt in ihrer Sendung gleich mehrere Themen der Woche. Bestimmte Gäste äußern sich nur zu einem bestimmten Thema. In den anderen Talkshows diskutieren alle Gäste zu einem einzigen Thema.

Maischberger hat zudem des Öfteren Promis aus dem Show-Business zu Gast, die über ihr Leben berichten.

Nächster Sendetermin von "maischberger. die woche": Mittwoch, 23. Februar, 23.00 Uhr (ARD) Thema der nächsten Sendung: Russland-Ukraine-Konflikt Gäste der nächsten Sendung: Robert Habeck, B' 90/Grüne (Vizekanzler)

Friedrich Merz, CDU (Parteivorsitzender)

Sigmar Gabriel, SPD (Bundesaußenminister a.D.)

weitere Gäste werden noch bekanntgebeben Mehr Infos zum Thema: Als Reaktion auf das Vorgehen von Russlands Präsident Wladimir Putin in der Ukraine hat die Bundesregierung die umstrittene Erdgaspipeline Nord Stream 2 vorerst auf Eis gelegt. Was bedeutet das für die Gasversorgung in Deutschland? Wie abhängig sind wir von russischem Gas? Und werden die Energiekosten weiter steigen? Fragen an den Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck (B'90/Grüne).

Im russischen Staatsfernsehen verkündete Putin am Montag die ostukrainischen "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten anzuerkennen. Er werde russische Truppen zum "Friedenserhalt" in die Region schicken. Welche Strategie verfolgt der russische Präsident? Will Putin die gesamte Ukraine besetzen? Wie lässt sich ein Krieg verhindern? Ist die Strategie der Bundesregierung richtig? Darüber diskutieren der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz und der ehemalige Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD).

Talkshow wurde zweimal umbenannt Sandra Maischberger geht in der Regel am Mittwoch auch Sendung. Zum ersten Mal wurde die Talkshow 2003 ausgestrahlt. Bis 2016 lief sie dienstagabends. Zunächst hieß die Show "Menschen bei Maischberger", später dann "Maischberger" und seit 2019 "maischberger. die woche".