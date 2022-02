Sandra Maischberger: Gäste und Themen heute

"Ich dich auch!"

Junge Liebe als Kammerspiel

Verliebtsein kann so schön sein: Das junge Pärchen Caro (Meriel Hinsching) und Yannik (Rojan Juan Barani) ist überglücklich. Die beiden leben in einer rund 40 Quadratmeter großen Wohnung und beschäftigen sich am liebsten miteinander. Kuscheln, Sex und zwischendurch mal eine Mahlzeit – so sieht der ideale Tagesablauf des Paares Anfang 20 aus.

