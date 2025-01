„TV total Promi Wrestling“: Diese Stars steigen in den Ring

Stock Car Crash Challenge, Turmspringen oder Wok-Weltmeisterschaft: Schon als Stefan Raab noch die Geschicke von „TV total“ lenkte, gab es zahlreiche Sondersendungen mit sportlichem Hintergrund. Besonders hohe Quoten lieferte das „TV total Boxen Extra“. Daran möchte Sebastian Pufpaff, der seit 2021 Moderator der Comedy-Show ist, nun mit der Show „TV total Promi Wrestling“ anknüpfen.

Welche Prominenten treten in den Wrestling-Ring? Insgesamt sechs Promis teilen beim „TV total Promi Wrestling“ Slams und Schläge aus. Mit dabei ist ein echter Hasselhoff: allerdings nicht der „Knight Rider“-Star David, sondern „Evil“ Jared Hasselhoff. Der US-amerikanische Bassist der Rockband „Bloodhound Gang“ war bereits in zahlreichen Showformaten zu sehen, unter anderem bei der „TV total Wok-WM“. Zudem tritt der Zirkusartist René Casselly an, der vor allem durch seine Triumphe bei „Ninja Warrior Germany – Die stärkste Show Deutschlands“ sowie „Let’s Dance“ Bekanntheit erlangte. Zu sehen gibt es auch den Ex-Kunstturner und Olympiasieger Fabian Hambüchen, den Comedian Simon Gosejohann („Comedystreet“) sowie den ehemaligen Para-Leichtathletikweltmeister Mathias Mester. Last, but not least ist auch Sebastian Pufpaff selbst mit von der Partie. Bekannte Wrestling-Profis – Toni Harding, Pascal Spalter, Erkan Sulcani, Peter Tihanyi, Axel Tischer und Mike D Vecchio – unterstützen jeweils einen Promi.

Wie ist der Ablauf beim „TV total Promi Wrestling“? Wrestling ist bekanntlich gleichermaßen Show und Sport. Es geht aber auch um erdachte Storylines, die erklären sollen, warum die jeweiligen Kontrahenten gegeneinander in den Ring steigen. Wer den angeblichen „Beef“ der Teilnehmer in den sozialen Medien verfolgt hat, dürfte also schon wissen, welche Promis sich bekriegen werden. In drei Halbfinalmatches treten zunächst Jared Hasselhoff gegen Sebastian Pufpaff, René Casselly vs. Fabian Hambüchen sowie Gosejohann gegen Mathias Mester an. Vor allem Hasselhoff wird für Pufpaff wohl kein einfacher Gegner. Schließlich besiegte der als „The Bloodhound Butcher“ beim „Promiboxen“ einst Modellathlet Lars Riedel durch technischen K. o. Allerdings hat sich der „TV total“-Moderator ein halbes Jahr engagiert auf das Event vorbereitet – und sich dabei sogar eine Rippe gebrochen. Mehr Agilität können wir beim Zweikampf Casselly vs. Hambüchen erwarten. Immerhin sind hier echte Profis in Sachen Artistik und Turnen zu sehen. Beim Duell von Gosejohann gegen Mester könnte es dann eher zu der einen oder anderen Comedy-Einlage kommen. Die drei Halbfinalsieger kämpfen schließlich in einem Finalmatch gegeneinander, bei dem es keine Verbote geben soll.

Wann und wo ist die Sendung zu sehen? Wenn Du das hier liest, ist das Event, das etwas an das „Klaas: World Promi Wrestling“ erinnert, eigentlich schon Geschichte. Denn die Aufzeichnung der Show fand bereits am 7. Dezember 2024 in Köln-Mülheim statt. Bis die durch den Ring fliegenden Männer auch auf Deiner Mattscheibe erscheinen, dauert es jedoch noch etwas. Denn Pro7 strahlt die Veranstaltung erst am 4. Januar 2025 aus – und zwar zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr. Natürlich ist das Spektakel dann auch beim Streamingdienst Joyn zu finden. Wenn es nach Sebastian Pufpaff geht, soll das „TV total Promi Wrestling“ übrigens keine einmalige Veranstaltung bleiben: „Wenn ich mir eine Sache jetzt zu Weihnachten wünschen dürfte, ist dann, dass das Ding so geil ankommt, dass wir das auf jeden Fall im nächsten Jahr dann wieder machen werden.“