"Terra X History: Roadtrip 1945": Infos zur ZDF-Doku über die bewegende Geschichte von Freddie Gray

Am 12. Mai 1945, kurz nach Kriegsende, brach der jüdisch-britische Soldat Freddie Gray, der 1938 aus Westfalen nach England verschickt worden war, aus Holland auf, um seine noch in Theresienstadt vermuteten Eltern zu suchen. Das ZDF wiederholt den Film zum 80. Jahrestag des Kriegsendes in Europa.

Terra X History: Roadtrip 1945 Doku • 29.04.2025 • 20:15 Uhr

Als der britisch-jüdische Soldat Frederick "Freddie" Gray am 12. Mai 1945 aus der holländischen Kleinstadt Goes nach Böhmen aufbricht, um seine möglicherweise dort überlebenden Eltern im KZ Theresienstadt zu suchen, war das der Beginn einer Reise ins Ungewisse. Gray, der eigentlich Manfred Gans hieß und nach seiner Flucht 1938 der von Churchill organisierten jüdisch-britischen Eliteeinheit namens X-Troop beigetreten war, fuhr in einem Jeep mit Fahrer quer durch das zerbombte Deutschland, das er als 16-Jähriger verlassen hatte.

Die "Terra X History"-Doku zeichnet den "Roadtrip 1945" mithilfe von Grays akribischen Tagebuchaufzeichnungen und den Erinnerungen seiner Nachkommen nach. Das ZDF zeigte sie erstmals im Januar im Rahmen des Programms zum Holocaust-Gedenktag als Dreiteiler. Nun, kurz vor dem 80. Jahrestag des Kriegsendes in Europa, wird die Doku als Filmversion zur besten Sendezeit erneut ausgestrahlt.

Frederick Gray, damals Manfred Gans, war als Jugendlicher nach der Pogromnacht vom 09. November 1938 mit einem seiner Brüder von seinen Eltern nach England verschickt worden, ein älterer Bruder war zuvor bereits nach Palästina emigriert. Die Eltern, die zunächst noch in Deutschland, im westfälischen Borken, verblieben waren, flüchteten später nach Holland, wurden aber unter der deutschen Besatzung denunziert und in verschiedenen Konzentrationslagern interniert. Es grenzt an ein Wunder, dass Frederick/ Manfred sie schließlich in Theresienstadt tatsächlich lebend in die Arme schließen konnte.

Im durchaus fesselnden Film von Andrea Mokosch und Gabriele Rose setzt sich der ZDF-Zeitgeschichtler Mirko Drotschmann als Moderator mit dessen Nachkommen auf Fredericks Spuren; Dreidimensionale Animationsszenen ersetzen dabei nicht vorhandenes optisches Archivmaterial. So sei "eine visuell anschauliche und ausdrucksvolle Form der Geschichtsdokumentation" entstanden, erklären die Autorinnen zu der von ihnen gewählten Form. "Dank der Möglichkeiten der Graphic Novel können wir in Freddies Jeep einsteigen und ihn hautnah auf seiner Reise durch Trümmerdeutschland begleiten. Die Verbindung von Schauspiel, Illustrationskunst und authentischem Archivmaterial schafft eine atmosphärische Visualität, die Freddies Geschichte auf besondere Weise erlebbar macht."

Alle Augen sind auf uns gerichtet Über seine Ankunft in Theresienstadt am 14. Mai 1945 schrieb Frederick Gray: "Langsam fahren wir durch die Absperrung. Mir wird klar, was das für ein Moment ist. Überall sind Menschen, Juden, zu Tausenden zu sehen. Sie sehen unterernährt aus, überarbeitet. Was für ein grausamer Anblick!! Alle Augen sind auf uns gerichtet, aber sie sind zu fassungslos, um einen Laut von sich zu geben." Und über das Wiedertreffen der Eltern: "Zwischen Gesprächen über ihre Vergangenheit, unsere Verwandten, die Welt fühlen wir uns jetzt alle sehr glücklich."

Aus Theresienstadt wurden bis 1943 viele Tausend Juden und weitere Verfolgte des Naziregimes nach Auschwitz und in andere KZs im Osten deportiert. Am 08. Mai 1945 wurde Theresienstadt von der Roten Armee befreit.

