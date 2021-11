The Masked Singer 2021: Wer ist wohl die Raupe sein?

Auf ihren Rollschuhen ist Raupe Resi ganz schön flott unterwegs. Doch wer steckt in dem "The Masked Singer"-Kostüm? Hier finden Sie Tipps und Hinweise.

Die Raupe wurde als letztes Kostüm der 5. Staffel enthüllt. Erst während der ersten Live-Sendung am 16. Oktober wurde das Kostüm publik gemacht. "Die Raupe hat uns viel Denkarbeit gekostet. Alle mussten mithelfen bei der Überlegung, wie man das Kostüm am besten konzipiert. Es ist sehr lang und fährt auf Rollschuhen, deshalb erforderte es Einiges an Planung", sagt Gewandmeisterin Alexandra Brandner.