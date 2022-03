The Masked Singer 2022: Wer ist der Koala?

Berenike (10) singt Lindenberg-Song

Gänsehaut bei “The Voice Kids”: Anti-Kriegslied rührt zu Tränen

Selten sorgte ein Auftritt bei "The Voice Kids" für einen so großen Gänsehautmoment. Die 10-jährige Berenike sangt das Lied "Wozu sind Kriege da?" von Udo Lindenberg und zog mit ihrem Auftritt alle in den Bann.

