„The Voice Kids“-Coach Ayliva im Interview: "Ich liebe es, wenn wir gemeinsam die Aufregung abschütteln"

Ich liebe es, wenn wir uns gemeinsam die Aufregung abschütteln. Oder, was ich selbst auch gerne mache, ist mir einen Zettel zu nehmen und draufzuschreiben, worauf ich stolz bin, was ich schon alles geschafft habe. Zum Beispiel wenn ich mutig war und mir beim Arzt Blut abnehmen lassen habe, dann ist das für mich eine große Sache, weil ich Angst vor Nadeln habe. Dann schreibe ich das auf Papier und lese mir das vor jedem Auftritt durch. So trainiere ich mir meinen Mut wieder an. Ich gebe den Kids so meine kleinen Tipps mit, die ich mir selbst ausgedacht habe und es ist schön zu sehen, wie es ihnen auch hilft. Das mit dem Zettel kann man immer benutzen, egal in welcher Situation. Man ist so oft aufgeregt und denkt dann immer an Negatives, aber es gibt so viel, was man auch geschafft hat.