ZDF meldet äußert sich zu "Die Rosenheim-Cops": "Mitarbeiter sind informiert"

"Tatort: Die große Angst" - Ein außergewöhnlicher Fall im Schwarzwald

Im neuen Tatort aus dem Schwarzwald geraten Tobler und Berg in eine bedrohliche Lage. Ein Paar flieht nach einem tödlichen Zwischenfall in der Seilbahn in den Wald, während ein Tumor das Verhalten der schwangeren Frau verändert. Die Suche wird zu einer hetzjagdartigen Verfolgung.