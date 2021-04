Schifffahrt auf dem Bodensee: Sehenswürdigkeiten auf dem Wasserweg erkunden

Eine aussichtsreiche Schifffahrt auf dem Bodensee ist ein ganz besonderes Highlight und sollte bei keinem Urlaub am Schwäbischen Meer fehlen. Im Sommer verbindet der Linienverkehr regelmäßig die Uferorte, in den Wintermonaten werden stimmungsvolle Ausflugsfahrten angeboten.

Welche Arten von Schiffsfahrten gibt es auf dem Bodensee?

Das Angebot an Ausflugsmöglichkeiten auf dem Bodensee ist äußerst vielfältig. Die sogenannte "Weiße Flotte" ist ein Verbund schweizerischer, österreichischer und deutscher Schifffahrts-Gesellschaften und bringt ihre Gäste zu den schönsten Winkeln des Bodensees. Von Ostern bis weit in den Herbst hinein sorgt ein umfangreicher Fahrplan mit Linien- und Ausflugsfahrten für unvergessliche Erlebnisse auf dem See.

Mit dem täglichen Linienverkehr der Bodenseeschifffahrt auf dem Obersee, dem Untersee und dem Überlinger See sowie entlang des Rheins lässt sich die beliebte Urlaubsregion mit ihren Sehenswürdigkeiten von den wichtigsten Städten aus ganz bequem erkunden. Von Konstanz, Lindau und Friedrichshafen aus geht es mit der Weißen Flotte außerdem direkt zu einer Vielzahl an Attraktionen. Die beliebtesten Bodenseeschifffahrten führen zur Insel Mainau, zum Pfänder in Bregenz oder zum Pfahlbaumuseum.

Weiterhin pendelt eine Autofähre regelmäßig zwischen Konstanz und Meersburg, auf halber Strecke eröffnet sich den Fahrgästen ein herrlicher Blick auf die Blumeninsel Mainau. Besonders umweltfreundlich verbindet eine Solarfähre von April bis Oktober die Insel Reichenau mit Mannenbach am gegenüberliegenden Schweizer Ufer. Eine weitere Verbindung zwischen der deutschen und der Schweizer Seite stellt die Bodensee-Fähre zwischen Friedrichshafen und Romanshorn her. Während der 45-minütigen Überfahrt genießen die Gäste bei einem Kaffee im Bordbistro die Aussicht auf die Alpen und sparen dabei viele Kilometer mit dem Auto um den See.

In nur 52 Minuten bringen die Katamarane Fridolin, Constanze und Ferdinand ihre Gäste nach festem Fahrplan von Konstanz nach Friedrichshafen und umgekehrt. Im Außenbereich genießen die Ausflügler bei frischem Fahrtwind das einmalige Bergpanorama, drinnen sitzt man entspannt in bequemen Fahrsesseln und lässt die Landschaft vorbeiziehen. Von den zentralen Anlegern sind Geschäfte, Cafés und spannende Ausflugsziele wie das Zeppelin Museum in Friedrichshafen oder Sea Life in Konstanz schnell erreicht.

Neben den Linienfahrten finden das ganze Jahr über besondere Ausflüge auf dem See statt. Bei kulinarischen Reisen genießen Fahrgäste Spezialitäten aus der Region, das Angebot reicht vom Spargel-Menü über Grill-Fahrten hin zum "Weinpröble" auf dem Überlinger See. Legendär sind auch die Fahrten zu den Bregenzer Festspielen. Zuschauer gelangen mit der Weißen Flotte an verschiedenen Terminen direkt zur Seebühne, ein Menü an Bord stimmt auf den Abend ein. Ein besonderes Erlebnis ist ein Ausflug mit dem Dampfschiff Hohentwiel. Der Jugendstil-Schaufelraddampfer zählt zu den beliebtesten Schiffen der Region und lädt zu Rundfahrten und Gourmetreisen.

Was muss ich bei einer Schifffahrt auf dem Bodensee beachten?

Generell gibt es bei den Linien- und Rundfahrten nichts zu beachten. Lediglich der Fahrplan sollte im Auge behalten werden, da die Schiffe zumeist sehr pünktlich abfahren. Für viele Ausflugsziele, die unmittelbar in Seenähe liegen, gibt es Kombiangebote. Diese beinhalten sowohl die Schifffahrt als auch den Eintritt des Ausflugszieles, ein Beispiel ist das Kombi-Ticket zur Insel Mainau.

Viele Urlauber verbinden eine Bodenseeschifffahrt außerdem mit einer Rad- oder Wandertour und erkunden die Region um den Bodensee auf dem Wasser- und dem Landweg. An Bord können sich die Aktivurlauber dann eine Pause gönnen und die Beine hochlegen. So radeln Ausflügler auf der Berg-See-Tour von Lindau aus immer am Bodensee entlang bis nach Bregenz und weiter nach Rorschach, zurück geht es mit der Fähre. Bei der Grenzenlos-Tour von Friedrichshafen über Lindau, Rorschach und Romanshorn lassen sich zwei Fahrradetappen mit zwei panoramareichen Pausen auf dem Schiff kombinieren.

Wie teuer sind Schifffahrten auf dem Bodensee?

Die Preise für eine Bodenseeschifffahrt sind sehr unterschiedlich. Sie variieren zwischen rund sechs bis 55 Euro für die Kursfahrten und sind abhängig von der Länge der zurückgelegten Strecke. Sonderfahrten können je nach Angebot auch mehr kosten.

Kann man auf dem Bodensee Kreuzfahrten buchen?

Kreuzfahrten mit Übernachtungen an Bord gibt es auf dem Bodensee nicht. Für einen Urlaubstag an Bord sorgen jedoch vielfältige Rundfahrten der Bodensee-Schiffsbetriebe. Vom Alpenpanorama der Dreiländerregion über die Kulturlandschaften des Untersees bis hin zu den Weinhängen um Meersburg erwarten die Fahrgäste imposante Uferlinien, einmalige Ausblicke und romantische Sonnenuntergänge.

Von der Konzilstadt Konstanz aus lässt sich beispielsweise der Überlinger See per Schiff erkunden. Rundfahrten führen ins malerische Meersburg, zur Blumeninsel Mainau, zu den Pfahlbauten in Uhldingen-Mühlhofen, zur Wallfahrtskirche Birnau und nach Überlingen. Der perfekte Ausgangspunkt für eine Fahrt über den Untersee ist Radolfzell. Bei der eineinhalbstündigen Rundfahrt haben Fahrgäste nicht nur einen schönen Blick auf den kleineren See, sondern auch auf die Uferlandschaft, die vom Durchfluss des Rheins geprägt ist. Wer einen Abstecher nach Österreich oder in die Schweiz unternehmen möchte, begibt sich ab Lindau auf eine Rundfahrt in die Bregenzer Bucht oder nach Rorschach.

Wann beginnt die Bodensee Schifffahrt?

Die Kursschifffahrt beginnt in der Regel an Karfreitag und endet Mitte Oktober. In den Herbst- und Wintermonaten werden jedoch regelmäßig Sonderausflüge angeboten.

Weitere Tipps für eine Reise zum Bodensee:

Über die Autorin: Brigitte Bonder ist seit über zehn Jahren als freie Journalistin für reichweitenstarke Tageszeitungen und Special-Interest-Magazine tätig. Ihr Schwerpunkt liegt seither auf wissenschaftlichen Themen, wie Medizin, Technik und Naturwissenschaften. Für das Ressort Reise ist sie unter normalen Umständen jeden Monat für ihre Leser unterwegs und recherchiert vorwiegend zu naturnahen und nachhaltigen Erlebnissen in Deutschland.