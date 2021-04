Wellnesshotels am Bodensee: Was muss man beachten?

Im Grunde ist die Schönheit der Region schon ausreichend, um einen Aufenthalt am Bodensee unter das Wellness-Banner zu stellen. Doch in diesem Artikel möchten wir uns mit der Gesamtsituation von Wellness- und Spa-Angeboten am Bodensee beschäftigen. Was muss ich bei einem Wellnessurlaub am Bodensee beachten?

Zunächst einmal sollte man sich klar machen, warum man sich überhaupt für einen Wellness-Urlaub oder Kurzurlaub entschieden hat. Es sollte nach Möglichkeit um Entspannung gehen. Darum, die Batterien wieder aufzuladen und neue Energie für den stressigen Alltag zu tanken, der nach dem Urlaub wieder ansteht. Daher ist das Thema Ruhe in vielen Wellnesshotels nicht zu unterschätzen. Party-Urlaub sieht in der Regel anders aus, auch wenn sich natürlich so einiges kombinieren lässt. Bevor man sich für ein bestimmtes Hotel entscheidet, sollte man sich daher genau informieren, was geht und was nicht. Dabei ist es nicht entscheidend, ob das Hotel in Konstanz, Friedrichshafen, Meersburg, Lindau oder Überlingen liegt. Auch nicht, ob der direkte Zugang zum See gewährleistet wird.

Jedes Wellnesshotel hat seine eigenen ganz bestimmten Angebote, aber auch verbindliche Regeln. Diese entscheiden beispielsweise darüber, ob die Sauna im Spa-Bereich textilfrei zu betreten ist, ob technische Geräte im Wellnessbereich erlaubt sind, ob man mitgebrachte Speisen verzehren kann, welche Massagen angeboten werden, ob gewisse Anwendungen für Schwangere angeboten werden oder ob der Wellnessbereich für Menschen mit Handicap geeignet ist. Damit jeder Gast die Erholung findet, die er sich wünscht, ist es sehr wichtig, die genauen Informationen vor der jeweiligen Buchung einzuholen. Das Angebot rund um den Bodensee ist riesig. Unter Umständen kann auch Rücksprache mit dem behandelnden Arzt helfen, um zielgerichtet auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen, sollte es sich bei dem Aufenthalt um einen Trip handeln, der sich positiv auf medizinisch behandelte Probleme auswirken soll.

Wodurch unterscheidet sich ein Wellnesshotel am Bodensee von anderen Hotels?

Um diese Frage zu beantworten, muss man sich zunächst mit dem Begriff "Wellness" auseinandersetzen. Wofür steht er, und was soll damit erreicht werden? Der Soziologe Donald B. Ardell gilt als einer der Pioniere der modernen Wellness-Bewegung. Er erklärte einst: "Wellness ist zu einem Teil ein Lebensstil, zu einem anderen Teil eine Lebenseinstellung und darüber hinaus eine Lebensphilosophie. Wellness ist ein bewusstes Sich-Engagieren für persönliche Exzellenz. Wellness basiert auf einem klaren Verantwortungsgefühl speziell für die eigene Gesundheit und darüber hinaus für umfassende Lebensqualität im Allgemeinen. Wellness umfasst die körperlichen, seelischen und geistigen Aspekte des Seins. Ein Wellness-Lebensstil ist eine Art von Lebenskunst. Wenn man diese bewusst entwickelt und durch neue Erfahrungen, neues Wissen und sich verändernde Bedingungen verbessert, dann verstärken sich die Perspektiven für ein gutes und erfülltes Leben auf dramatische Weise. Das ist immer verbunden mit persönlicher Exzellenz in Bereichen wie Fitness, Zeit- und Stressmanagement und mit Wertschätzung der eigenen Person, wie auch einem entsprechenden konstruktiven Umgang mit sich selbst. Wellness erfordert eine nie endende Neugier für Vorhaben, Werte und den Sinn des Lebens."

Im Grunde geht es also darum, Körper, Geist, Seele und Umwelt in Einklang zu bringen und durch das richtige Verhältnis von Ernährung, Bewegung, Sozialleben und Entspannung den größtmöglichen Vorteil für ein gesundes und glückliches Leben zu schaffen, das den Aufgaben des Alltags gewachsen ist. Wellnesshotels unterscheiden sich von anderen Hotels dadurch, dass sie die Grundlagen für die oben beschriebenen ganzheitlichen Ansätze schaffen. Das kann mit Massagen, Beauty-Anwendungen, aktiver Entspannungsförderung spezieller Ernährung oder einem bestimmten Fitnessprogramm geschehen.

Dabei ist Wellness nicht immer gleichzusetzen mit Spa, auch wenn viele Wellnesshotels über einen Spa-Bereich verfügen und ein Spa sich durchaus sinnvoll in das Gesamtprogramm einordnet. Spa ist die Abkürzung von "sanus per aquam", was "gesund durch Wasser" bedeutet. Ein bestimmter Bereich lässt sich also unter dieser Bezeichnung zusammenfassen. Whirlpool, Sauna, Kurbäder oder Thermen gehören zum Spektrum. Die allgemein gebräuchliche Bezeichnung des Begriffs geht auf das Heilbad Spa in Belgien zurück.

Wellness hingegen umfasst einen ganzen Katalog an Anwendungen, Entspannungsübungen und auch Eindrücken, die dazu führen sollen, dass sich Körper und Geist erholen. Das beginnt schon mit dem eindrucksvollen Umfeld des Bodensees, das unter dem Motto "mit allen Sinnen genießen" steht.

Sind Wellnesshotels am Bodensee für Familien geeignet?

Auch für Familien mit Kindern sind Wellnesshotels nicht tabu. Natürlich denkt man in erster Linie an Ruhe und Entspannung, wenn man den Begriff Wellness hört. Aber es gibt auch Wellnesshotels, die speziell auf die Bedürfnisse von Familien zugeschnitten sind. Hier finden sich neben verschiedene Pools für Kinder in Sichtweite der Erwachsenen beispielsweise auch Familien-Fitnessräume, die genutzt werden können, während gleich nebenan relaxt wird. Die Bodensee-Region ist zudem ein wahres Paradies für Familien, die Entspannung mit Sport verbinden wollen.

Ist die Region Bodensee für einen Wellness-Urlaub geeignet?

Das kann man wohl sagen. Ein Bodensee-Urlaub ist ohnehin schon ein Ereignis für alle Sinne. Der Blick auf den See hat eine ebenso beruhigende Wirkung wie das Alpen-Panorama oder die prachtvolle Natur im Allgäu. Ob größere Stadt oder kleineres Dorf – ob Mainau, Radolfzell, Halbinsel Höri oder Insel Reichenau: Überall wartet ein unvergesslicher Wellnessurlaub auf diejenigen, die ihren Aufenthalt entsprechend planen. Denn die ganze Region bietet über ihre natürliche Attraktivität hinaus noch spezielle Wellness-Möglichkeiten. Die drei Thermen in Überlingen, Konstanz und Meersburg sind beispielsweise als "Thermen Trio" bekannt geworden und bei Wellness-Touristen beliebt.

Kurorte, Saunen, Massagen, Bäder – vieles ist in den zahlreichen Wellness-Oasen und Wellnesshotels am Bodensee obligatorisch. Dazu kommen ausgewählte Speisen in zahlreichen guten Restaurants sowie Spaziergänge in der üppigen Natur. Ob man ein Zimmer im Mehrsterne-Hotel mit direktem Seezugang bucht, eines der Resorts mit üppigen Freizeit-Möglichkeiten aufsucht oder sich für einen Kurztrip mit speziellem Wellness-Arrangement entscheidet, hängt immer von den individuellen Wünschen und Zielen der Urlauber ab. Fest steht, dass am Ende pure Entspannung vor herrlicher Kulisse garantiert ist, wenn man sich vorab richtig informiert. Eine Auswahl an Wellnesshotels findet man beispielsweise hier: www.bodensee.de/erleben/wellness-und-erholung

Über den Autor: Marcus Italiani ist als Redakteur der Rheinland Presse Service GmbH Mitglied der prisma-Redaktion. Schwerpunkte seiner gut 25-jährigen journalistischen Tätigkeit sind die Bereiche Kultur und Sport. Aber auch Service-Themen sind ihm nicht fremd. Für die Realisierung der Senioren-Sonderbeilage "Teenies aus den 70ern" wurden er und sein Team im Jahr 2019 mit dem 2. Platz des BVDA-"Durchblick"-Preises in der Kategorie "Innovation – die beste Idee des Jahres" ausgezeichnet.