"ARD Story: Das chinesische Phantom": Infos zur Reportage über Karl Lee

Mix aus Drama, Krimi und Coming-of-Age-Story

"In Berlin wächst kein Orangenbaum": Kida Khodr Ramadan ist zurück im Kiez mit Tochter im Schlepptau

In seinem Regiedebüt "In Berlin wächst kein Orangenbaum" (2020) verkörpert Kida Khodr Ramadan einmal mehr den Gangster. So weit, so anders: In dem Mix aus Drama, Krimi und Coming-of-Age-Story versucht sich ein sterbenskranker Vater, sich seiner bislang unbekannten Tochter zu nähern.

