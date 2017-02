| Neue Staffel in 2017

"Adam sucht Eva": RTL sucht Kandidaten und verspricht Promis

Das RTL-Format "Adam sucht Eva - Gestrandet im Paradies" wird auch 2017 wieder auf Sendung gehen. Mit dabei sind nicht nur unbekannte Kandidaten, sondern auch Promis. Wer selbst an der Show teilnehmen möchte, kann sich jetzt bewerben.Im vergangenen Jahr fanden Peer Kusmagk und Janni Hönscheid auf einer traumhaften Insel in der Südsee zueinander. Der Moderator und die Profi-Surferin lernten sich in der RTL-Show " Adam sucht Eva - Gestrandet im Paradies " kennen und lieben.Wer 2017 ebenfalls Lust auf ein Abenteuer hat und sich dafür auch gerne nackt im Fernsehen zeigt, kann sich jetzt bei RTL für die neue Staffel bewerben. Ein kurzer Video-Clip verrät zudem, dass auch in diesem Jahr wieder Prominente auf die Insel ziehen.Wann die neue Staffel "Adam sucht Eva" zu sehen ist und welche prominenten Kandidaten teilnehmen werden, ist derweil noch nicht bekannt. Im vergangenen Jahr ist die dritte Staffel Anfang Oktober ausgestrahlt worden.