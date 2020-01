| Streaming-Anbieter

Welche Filme und Serien stehen beim Streaming-Anbieter Amazon Prime Video neu zur Verfügung? Hier finden Sie immer aktuell einen Überblick.

Die neue Serie "STAR TREK: PICARD" erzählt, wie es dem berühmten Commander aus sieben Staffeln Raumschiff Entreprise inzwischen ergangen ist. Das sind die Highlights der Neuheiten beim Streaming-Giganten Amazon Prime Video im Dezember 2019.

Auf welche Inhalte können sich Kunden von Amazon Prime Video im Januar freuen? Hier ein Überblick:

Serie: "STAR TREK: PICARD" – Staffel 1 (ab 24. Dezember)

Auf diese Serie warten "Trekkies" schon lange: Sir Patrick Stewart kehrt als Captain Jean-Luc Picard zurück auf den Bildschirm. Die Serie folgt dem ikonischen Charakter im nächsten Kapitel seines Lebens. Neben Stewart ergänzen Stars wie Alison Pill (The Newsroom), Harry Treadaway (Penny Dreadful), Isa Briones (American Crime Story: Versace), Santiago Cabrera (Salvation), Evan Evagora sowie Michelle Hurd (Blindspot) den hochkarätigen Cast.

Film: "KROOS" (ab 10. Januar)

Toni Kroos ist der unscheinbare Superstar des deutschen Fußballs. Was für ein Mensch ist dieser Fußballer, der 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister wurde und mit Real Madrid einen Titel nach dem anderen sammelte? Der Film gewährt nicht nur einzigartige Einblicke in das Leben von Toni Kroos, sondern er wirft auch einen Blick hinter die Kulissen des Profifußballs.

Serie: "Treadstone" – Staffel 1 (ab 10. Januar)

Die Serie entführt in die Welt von Operation Treadstone, dem berüchtigten, verdeckten Black-Ops-Programm der CIA, das Verhaltensmodifizierung nutzt, um Rekruten in fast übermenschliche Attentäter zu verwandeln. Auf der ganzen Welt werden in der ersten Staffel Schläferagenten auf mysteriöse Weise "erweckt", um ihre tödlichen Missionen wieder aufzunehmen.

Neue Serien im Januar 2020

Baywatch – Staffel 9 (ab 1. Januar)

South Park – Staffel 22 (ab 1. Januar)

9-1-1 – Staffel 2 (ab 1. Januar)

James May: Our Man in Japan – Staffel 1 (ab 3. Januar)

The Big Bang Theory – Staffel 12 (ab 8. Januar)

Treadstone – Staffel 1 (ab 10. Januar)

The Flash – Staffel 5 (ab 11. Januar)

Taken – Staffel 2 (ab 12. Januar)

STAR TREK: PICARD – Staffel 1 (ab 24. Januar)

This is Us – Staffel 3 (ab 25. Januar)

Ted Bundy: Falling for a Killer (OmU, ab 31. Januar)

Neue Filme im Januar 2020

Der Club der Teufelinnen (ab 1. Januar)

Dreamgirls (ab 1. Januar)

World War Z (ab 1. Januar)

Collateral (ab 1. Januar)

Jack Reacher (ab 1. Januar)

School of Rock (ab 1. Januar)

In meinem Himmel (ab 1. Januar)

Türkisch für Anfänger – Der Film (ab 1. Januar)

Der Flohmarkt von Madame Claire (ab 2. Januar)

47 Meters Down (ab 5. Januar)

KROOS (ab 10. Januar)

Im Netz der Versuchung (ab 13. Januar)

Wahrheit oder Pflicht (ab 15. Januar)

Troop Zero (ab 17. Januar)

The Brits Are Coming – Diamanten-Coup in Hollywood (ab 18. Januar)

Generation Wealth (OV/OmU, ab 20. Januar)

Life-Snatcher (ab 20. Januar)

Hellboy – Call of Darkness (ab 22. Januar)

John Wick: Kapitel 3 (ab 23. Januar)

Was Männer wollen (ab 25. Januar)

Frantz (ab 30. Januar)

Neue Filme/Serien für Kinder

Liliane Susewind – Ein tierisches Abenteuer (ab 1. Januar)

Madagascar 2 + 3 (ab 1. Januar)

Wendy 2 – Freundschaft für immer (ab 1. Januar)

Der SpongeBob Schwammkopf Film (ab 1. Januar)

Hugo Cabret (ab 1. Januar)

Hey Arnold! The Movie (ab 1. Januar)

Jimmy Neutron: Boy Genius (ab 1. Januar)

Wurm Tagebuch – Staffel 1 B (ab 3. Januar)

Ich – Einfach unverbesserlich 1+2 (ab 7. Januar)

Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft (ab 18. Januar)

Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft (ab 18. Januar)

Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks (ab 25.12.)

Asterix im Land der Götter (ab 25.12.)

