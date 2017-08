Horror-Serie auf Fox

"American Horror Story": Lena Dunham mit Gastrolle in Staffel 7

Das Grauen in Serienform schafft es aus Übersee wieder auf die deutschen Bildschirme: Ab 9. November (jeden Donnerstag, 21 Uhr) zeigt Fox die siebte Staffel der erfolgreichen Horror-Anthologie "American Horror Story" als Fernsehpremiere.

Nachdem sich die jeweils in sich abgeschlossenen Vorgänger-Staffeln eingehend unter anderem mit einem Grusel-Haus, Grusel-Hotel und Grusel-Zirkus beschäftigten, widmet sich die siebte Ausgabe der Serie einem geheimnisvollen Kult. Serienschöpfer Ryan Murphy soll dabei auch den vergangenen US-Präsidentschaftswahlkampf thematisieren.

Die Hauptrollen in "American Horror Story: Cult" übernehmen, wie in den bisherigen Geschichten auch, Emma Roberts, Evan Peters und Sarah Paulson; neu dabei sind Alison Pill sowie als Gaststar Filmemacherin und "Girls"-Star Lena Dunham. Der Pay-TV-Sender Fox Channel strahlt die elf neuen Episoden exklusiv im deutschen Fernsehen aus, danach sind sie als Stream auch über Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket abrufbar.

Quelle: teleschau – der Mediendienst