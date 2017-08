"Big Countdown" auf ProSieben

Annemarie Carpendale präsentiert die größten Momente der 2000er

Von Andreas Schöttl

Durch "Die 50 größten Idole der 90er" ist sie bereits gegangen. Für eine neue Ausgabe ihrer Ranking-Show "Big Countdown" hat Annemarie Carpendale sich nun ein Jahrzehnt weiterentwickelt. In einer nächsten Rückblick-Sendung von ProSieben präsentiert die Moderatorin nun ganz besonders tolle "Momente der 2000er". Und was ist in diesem Jahrzehnt nicht alles gewesen ..?

Deutschland war urplötzlich Papst. Eine Fußball-Weltmeisterschaft wurde das "Sommermärchen" genannt, auch wenn dabei kein Sieg heraussprang. Und ein Eisbären-Baby in Berlin entzückte nicht nur ein Land, sondern gleich eine ganze Welt. Knuts Lebens (geboren am 5. Dezember 2006) allerdings nahm, wie man vielleicht noch weiß, ein trauriges Ende. Der nun große Eisbär fiel im Berliner Zoo leblos in ein Wasserbecken, nachdem er sich zuvor wirr im Kreis gedreht hatte. Das Drama passierte am 19. März 2011.

Aber darüber kann Carpendale in einer nächsten Countdown-Show, wenn es um die 2010er-Jahre geht, bestimmt nochmals ausführlicher berichten.

