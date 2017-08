Neue Serie bei Amazon

Michael Sheen und David Tennant duellieren sich in "Good Omens"

Die von Neil Gaiman ("American Gods") geschriebene und produzierte Amazon-Serie "Good Omens" hat ihre Stars im Sack. Der Video-on-Demand-Dienst gab die Hauptdarsteller des für 2019 angekündigten Sechsteiler bekannt.

Demnach verkörpert der britische Schauspieler Michael Sheen ("Masters of Sex", "Passengers") in der Fantasy-Dramedy nach dem gleichnamigen Roman Terry Pratchetts den pingeligen Engel und Buchhändler Erziraphael. Sein Landsmann Neil Tennant ("Doctor Who", "Broadchurch") ist als schnelllebiger Dämon Crowley zu sehen.

Die beiden Gegenspieler leben seit Anbeginn der Zeit auf Erden und haben sich an ihre Rolle und den zugehörigen Lebensstil gewöhnt. Die Nachricht, dass am nächsten Samstag die Welt untergeht, schmeckt den beiden Dauerrivalen also keineswegs.

Als Regisseur für "Good Omens" fungiert Douglas Mackinnon, der mit seiner Arbeiten für "Doctor Who", "Outlander" und "Sherlock: The Abominable Bride" bekannt wurde. Auch die Produktion der schwarzhumorigen Mini-Serie bleibt in britischer Hand: die BBC Studios, kommerzielle Tochtergesellschaft von BBC, Narrativa und The Blank Corporation, verfilmen den Bestseller in Zusammenarbeit mit BBC Worldwide.

