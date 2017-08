| Koch-Show

"The Taste": Sat.1 schickt Promis an den Herd

Im Herbst 2017 wird die fünfte Staffel der beliebten Koch-Show "The Taste" auf Sat.1 ausgestrahlt. Zuvor schickt der Sender in einer Promi-Ausgabe unter anderem Oliver Pocher, Patrick Lindner und Christine Theiss an den Herd.

Am 10. September gibt es auf Sat.1 gleich eine doppelte Premiere: Zum ersten Mal nehmen prominente Kandidaten an der Koch-Show "The Taste" teil und zum ersten Mal zeigt der Sender das Format an einem Sonntagabend zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr.

"Promis am Löffel"

Unter dem Titel "Promis am Löffel" treten insgesamt 16 halbwegs bekannte Kandidaten in dem zweiteiligen Special gegeneinander an und werden bei der Zubereitung des "perfekten Löffels" von den Profi-Köchen Alexander Herrmann, Roland Trettl, Cornelia Poletto sowie Frank Rosin unterstützt.

Neben Pocher, Lindner und Theiss soll es sich bei den Teilnehmern zudem um Schauspielerin Elena Uhlig, Autoexpertin Panagiota Petridou und Moderatorin Jeannine Michaelsen handeln. Wer die weiteren prominenten Kandidaten sind, steht noch nicht fest.

Fünfte Staffel im Herbst

Die reguläre, fünfte Staffel von "The Taste" wird derweil im Herbst 2017 auf Sat.1 zu sehen sein. Insgesamt 20 Kandidaten kochen dann wieder um den perfekten Löffel.