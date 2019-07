"Nicht für einen Film"

Von teleschau

Süße Nachrichten aus Hollywood: Schauspielerin Anna Hathaway und ihr Ehemann, Filmproduzent Adam Shulman, erwarten zum zweiten Mal Nachwuchs.

Dieses Foto war eine echte Überraschung! Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway hat auf Instagram ein Schwarz-Weiß-Foto von sich gepostet, das sie von der Seite vor dem heimischen Spiegel zeigt. Und siehe da: Unter ihrem weißen Top zeichnet sich ganz deutlich ein Babybauch ab. "Es ist nicht für einen Film", schrieb die 36-Jährige und fügte den Hashtag 2 hinzu, um auch die letzten Zweifel aus dem Weg zu räumen.

Im März 2016 war Hathaway zum ersten Mal Mutter geworden, brachte ihren Sohn Jonathan Rosebanks zur Welt. Nun erwarten sie und Ehemann Adam Shulman zum zweiten Mal Nachwuchs. Seit sieben Jahren ist die Schauspielerin mit dem Filmproduzenten verheiratet. Von Anfang an machten die beiden klar, dass sie sich eine große Familie wünschen. Doch der Weg dorthin war kein leichter, wie die 36-Jährige nun in ihrem Posting deutlich machte. "An alle, die durch die Unfruchtbarkeits- und Empfängnishölle gehen: Ihr sollt wissen, dass es auch zu meinen Schwangerschaften kein gerader Weg war. Ich sende euch eine Extraportion Liebe!"

Umso größer ist nun die Freude bei dem Paar! Wann Baby Nummer zwei zur Welt kommen wird, verriet Hathaway nicht. Ihrem Bauchumfang nach zu urteilen, dürfte es aber nicht mehr allzu lange dauern.

Quelle: teleschau – der Mediendienst