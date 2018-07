Spieleabend bei VOX

Von Rupert Sommer

Beat the Box

Eigentlich müsste man für dieses späte Feierabendvergnügen gar nicht mehr unbedingt das Fernsehgerät einschalten. Warum sollte man sich nicht den originellen Quiz-Prüfungen, die in den sieben neuen Folgen der pfiffigen VOX-Reihe "Beat the Box" vorgestellt werden, einfach mal selbst im Freundes-, Verwandten- oder Nachbarschaftskreis stellen?

Erneut geht es in der Unterhaltungsreihe darum, einen Spieleabend der etwas ungewöhnlicheren Sorte zu durchleben. In der titelgebenden Spiel-"Box" befinden sich Alltagsprüfungen, die es in sich haben – etwa die Aufgabe, mit verbunden Augen und nur mit der eigenen Zunge Zutaten aus angerichteten Speisen herauszuschmecken.

Andere "Beat the Box"-Disziplinen, denen sich bei VOX zum Auftakt das rheinische Seniorenpaar Marlies und Achim, die Schwestern Hanka Rackwitz (bekannt aus dem RTL-"Dschungelcamp") und Antje, Hubert und Matthias aus Franken und die "Freundinnen" Evelyn, Klaudija und Saranda stellen müssen, klingen ebenfalls vertraut: etwa Eischnee-Schlagen um die Wette!

Jeweils dienstags, um 22.15 Uhr, zeigt der Sender ab sofort insgesamt sieben neue Folgen.

Quelle: teleschau – der Mediendienst