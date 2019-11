Offen wie nie

Von teleschau

Hat sie einen Freund? Oder ist sie doch Single? Seit Jahren wird über das Liebesleben von Beatrice Egli wild spekuliert. Nun redet die Sängerin Klartext.

Wie gerne würde die Medienwelt berichten, dass Beatrice Egli in festen Händen ist. Doch die Sängerin ist noch immer auf der Suche – zumindest nach einer neuen Bleibe, wie sie nun in Barbara Schönebergers Radio-Talk "Mit den Waffeln einer Frau" verrät. "Einerseits ist klar, ein Zuhause wird immer bei meiner Familie bleiben. Aber jetzt bin ich in einem Alter, in dem du dein eigenes Zuhause schaffst. Und da bin ich extrem auf der Suche", gesteht die Schweizerin.

Wenn es um ihre Musik und die Bühne geht, zeigt sich Beatrice Egli stets selbstbewusst. Anders sieht es aber aus, wenn sie nicht im Rampenlicht steht: "In meinem Privatleben bin ich ein richtiger Schisser. Ich habe Schiss, irgendwo hinzuziehen und dann alleine ohne meine Familie zu sein." Anders sähe es aus, wenn sie in einer Beziehung wäre: "Wenn ich einen Freund hätte, würde ich sofort irgendwo hinziehen." Als Barbara Schöneberger nochmals nachhakt mit der Frage "Du hast also keinen Freund?", sagt die 30-Jährige entschieden: "Nein". Die Suche geht also in doppelter Hinsicht weiter – nach einem neuen Heim und nach der großen Liebe.

Das komplette Interview mit Beatrice Egli läuft am Samstag, 30. November, ab 11.00 Uhr in der Radio-Talkshow "Mit den Waffeln einer Frau" auf barba radio.

Quelle: teleschau – der Mediendienst