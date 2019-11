Formel-1-Star

Von teleschau

Zwei Mädchen haben Sebastian Vettel (32) und seine Ehefrau Hanna (32) bereits. Nun kam das dritte Kind zu Welt. Nach "Bild"-Informationen folgte am Mittwoch ein Söhnchen.

Der Name wurde noch nicht bekannt. Kommentieren wollte der Rennfahrer die freudige Nachricht gegenüber der Zeitung auch nicht. Seine beiden ersten Kinder Emily und Matilda sind fünf und vier Jahre alt.

Eigentlich war Vettel am Donnerstag zur offiziellen Pressekonferenz vor dem nächsten Formel-1-Rennen in Abu Dhabi am 1. Dezember geladen. "Bild" will allerdings erfahren haben, dass er wegen der Geburt seines Sohnes erst am Donnerstagabend in die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate reist.

Quelle: teleschau – der Mediendienst