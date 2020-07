Er wurde nur 32 Jahre alt

Er wurde nur 32 Jahre alt und hatte dennoch entscheidenden Anteil am Welterfolg der Beatles: Nun soll eine Film-Biografie an Manager Brian Epstein erinnern.

Er kannte die Beatles schon, bevor sie zu den größten Popstars der Welt wurden, und ermöglichte durch seinen Einsatz erst die Karriere der vier Pilzköpfe: Die Rede ist von Manager Brian Epstein, der für die "Fab Four" einst den ersten Plattenvertrag eintütete und den Weg zum Legendenstatus von McCartney, Lennon und Co. bahnte. Diese Erfolgsgeschichte gibt es bald auch im Kino zu sehen. Nach Informationen von "Variety" wird der renommierte Musikvideo-Regisseur Jonas Akerlund das Leben des Managers auf die Leinwand bringen. Das Biopic soll demnach den Titel "Midas Man" tragen.

In einer Mitteilung sagte Akerlund, er wolle Epstein "wieder zum Leben erwecken"; außerdem honorierte dessen "erstaunlichen Weitblick". Einst von Paul McCartney als "fünfter Beatle" bezeichnet, ebnete der Manager der Band dank kluger PR-Aktionen den Weg zur Weltkarriere. Auch die Outfits von John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr – die Musiker trugen zu Beginn ihrer Laufbahn meist Anzüge – gingen auf eine Idee Epsteins zurück. Die Trennung der Musiker 1970 bekam ihr Manager jedoch nicht mehr mit: Eine Überdosis Schlaftabletten kostete Epstein 1967 das Leben.

Die Produzenten des geplanten Films stellten in einer Stellungnahme "eine emotionale, witzige und herzliche Geschichte über die Freude am Erfolg und den erschreckenden Druck unaussprechlicher Risiken und unerfüllter Sehnsucht" in Aussicht. Der Kinostart ist für das kommende Jahr geplant, gedreht werden soll in London, Liverpool und den USA. Über die Besetzung ist noch nichts bekannt.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH