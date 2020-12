Cinderella: Kritik zum Märchen-Film bei VOX

Kenneth Branaghs Real-Neuverfilmung des 300 Jahre alten "Cinderella"-Stoffes ist ein Fest für Herz und Auge. VOX zeigt nun den Film mit Lily James und Richard Madden. Fotoquelle: TVNOW / Disney Enterprises Inc.

Die gute Fee (Helena Bonham Carter, rechts) verhilft Cinderella (Lily James) zu einem berauschenden Auftritt auf dem Prinzenball. Fotoquelle: TVNOW / Disney Enterprises Inc.

Wenn die anmutige Cinderella (Lily James) in ihrem Traum von einem Kleid in den Ballsaal rauscht, stockt den Anwesenden der Atem. Fotoquelle: TVNOW / Disney Enterprises Inc.