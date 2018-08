| Wer schafft es weiter?

In drei Castings wählen die Juroren der RTL-II-Show "Curv Supermodel – Echt. Schön. Kurvig" ihre Favoritinnen aus. Schon elf Kandidatinnen haben den Sprung in die nächste Runde geschafft, am Donnerstag steht das dritte und letzte Casting auf dem Programm.

Bisher kannte die Jury die Kandidatinnen (hier sehen Sie alle Teilnehmerinnen) nur von ihren Bewerbungsfotos, im Casting lernen Angelina Kirsch, Jana Ina Zarrella, Jan Kralitschka und Oliver Tienken die Frauen endlich persönlich kennen. Die Kandidatinnen können wählen, ob sich sich im Strand- oder Red-Carpet-Outfit zeigen wollen. Nur, wer mindestens drei der vier Juroren überzeugt, schafft es in den Recall, in dem die angehenden Models in Gruppen auf dem Laufsteg eine Choreographie präsentieren müssen.

Auf dem Catwalk hat Jessica aus Schwerin ihre liebe Müh und Not. "Das war Mist!", sagt Oliver Tienken über die Laufsteg-Performance der 23-Jährigen. Doch Angelina Kirsch ist begeistert von der 23-Jährigen ("Das Gesicht ist der Hammer!" - Jan Kralitschka) und kämpft für ihre Favoritin.

Die 25-jährige Pamiche aus Gelsenkirchen macht sich mit ihrem neuen Körpergefühl Hoffnungen auf die nächste Runde von "Curvy Supermodel". Sie trug bis vor Kurzem noch Konfektionsgröße 34, fühlt sich mit ihrer heutigen 40/42 aber deutlich wohler. Die 27-Jährige Hamburgerin Andy war dagegen schon als Kind etwas fülliger, wie sie berichtet. "Ich war eine kurvige Ballerina und da musste man früh lernen, selbstbewusst zu sein." Das hat sie ganz offensichtlich geschafft, denn mittlerweile ist sie professionelle Tänzerin und Choreographin.

Ob der weg für sie weitergeht und wer es sonst noch in die nächste Runde und damit zum Umstyling schafft, zeigt RTL II am Donnerstag um 20.15 Uhr.