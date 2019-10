| im Rahmen der "Sportschau"

Auf wen treffen die 16 Teams, die es in die dritte Runde des DFB-Pokals 2019/20 geschafft haben? Die Antwort gibt's am frühen Sonntagabend.

Die zweite Runde im DFB-Pokal hat den ein oder anderen Kracher zu bieten. Das absolute Topspiel ist das Duell zwischen Vize-Meister Borussia Dortmund und dem aktuellen Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach. Für eines der zwei Topteams ist also schon früh Endstation. Das Spiel wird am Mittwochabend ab 20.45 Uhr live in der ARD und bei Sky übertragen. Die weiteren Paarungen und Sendetermine der zweiten Runde finden Sie hier.

Welche der beiden Borussias es in der zweiten Runde erwischt und wer es sonst noch ins Achtelfinale schafft, steht noch nicht in Gänze fest. Wohl aber, wann die Achtelfinal-Begegnungen ausgelost werden: am Sonntag, 3. November, 18.00 Uhr. Die Auslosung findet im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt, die ARD überträgt im Rahmen der "Sportschau" live.

Der frühere Ski-Star Felix Neureuther zieht die Lose, DFB-Torwarttrainer Andreas Köpke ist Ziehungsleiter.

Felix Neureuther kommt am Sonntag ins Deutsche Fußballmuseum! Der Ex-Skistar wird das Achtelfinale des DFB-Pokals auslosen. Die Auslosung beginnt um 18 Uhr und wird live in der ARD übertragen. Ziehungsleiter wird Andreas Köpke sein.

Foto: imago images/Jan Huebner pic.twitter.com/9j5oB0eSUz — Fußballmuseum (@fussballmuseum) October 29, 2019

Insgesamt 16 Teams werden im Lostopf sein. Ausgetragen wird das Achtelfinale am 4. und 5. Februar 2020. ARD und SPORT1 übertragen je ein Spiel im Free-TV, Pay-TV-Sender Sky hat alle Spiele im Angebot.

Fußball im TV – wo läuft was? Der große prisma-Überblick.

Quelle: areh