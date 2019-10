Bei Schokolage und Gras wird er schwach

Von teleschau

Harten Drogen und dem Alkohol hat Robbie Williams (45) abgeschworen. Er ist seit 19 Jahren trocken. Und dennoch, so enthüllte der Superstar, fällt ihm Umgang mit seinen (ehemaligen) Süchten alles andere als leicht. "Es ist, als kämpfte ich mit einem Eisbären!"

Heroin, LSD, Kokain, Amphetamine und Schmerzmittel: Es gab wenig schädlichen Substanzen, die Robbie Williams nicht genommen hat. Und natürlich Alkohol. Das ist vorbei. Seit 19 Jahren ist der ehemalige "Take That"-Star trocken. Im Januar hörte er sogar mit dem Rauchen auf. Aber es gibt zwei Dinge, bei dem es dem Vater dreier Kinder im Alter von einem, drei und sieben Jahren immer noch schwerfällt, zu widerstehen, wie er im Interview mit dem Magazin "GQ" gestand: Schokolade. Und Gras. "Es fällt mir schwer, nicht zu kiffen!"

"Gras ist ein bisschen wie Schokolade", beichtet Williams. "Wenn ein Schokoriegel im Raum ist, dann esse ich den verdammten Schokoriegel auch. Und wenn ein Joint im Zimmer liegt? Dann wird es verdammt schwer sein, den nicht zu rauchen." Die Versuchung, so Williams, der mit seiner Frau Ayda (40) und den Kids hauptsächlich in Los Angeles wohnt, dauere aber nicht lange an: "Nach fünf Sekunden ist alles vorbei. Aber in diesem fünf Sekunden fühle ich mich, als würde ich gegen Eisbären kämpfen."

Am 22. November erscheint Robbies neues Doppel-Album "The Christmas Present". Die 28 Songs umfassen sowohl Coverversionen berühmter Weihnachts-Evergreens (wie etwa "Winter Wonderland" oder "Let It Snow") wie auch neue Kompositionen von Williams und seinem Produzenten-Partner Guy Chambers. Zu den Gaststars, die Robbie für Duette engagierte, zählen neben seinem Vater Peter Conway auch Rockgrößen wie Rod Stewart und Bryan Adams sowie die deutsche Schlagerkönigin Helene Fischer.

Quelle: teleschau – der Mediendienst