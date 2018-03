"Der Bachelor" bei RTL

Um kurz nach neun am Mittwochabend bricht Bachelor Daniel Völz das Herz von Kandidatin Svenja, nur um ein paar Minuten später die letzte, heißbegehrte Rose seiner Auserwählten zu geben: Kristina ist die Glückliche! – So zumindest konnten die Zuschauer im TV das Finale der Kuppelshow "Der Bachelor" erleben. Die alles entscheidende Frage wird gleich im Anschluss geklärt: Ja, Kristina und Daniel sind noch ein Paar.

Das bestätigen sie auch im Facebook-live Interview bei RTL am nächsten Morgen. Ganz verliebt schwärmt Kristina immer noch vom Finale: "Ich kann es nicht beschreiben, wie glücklich ich in diesem Moment war". Als erster Bachelor gestand Daniel gleich am Entscheidungsabend der 24-Jährigen mit den magischen drei Worten seine Liebe. Klar, dass die Fans eine Erklärung wollen: "Ich finde, wenn man sagt, ich hab mich verliebt, dann liebt man ja jemanden und kann es direkt ansprechen", rechtfertigte sich der 32-Jährige.

"Ich bin jetzt nach Berlin gezogen und habe das große Glück, im Lande zu sein", erzählte er weiter. Nun sei auch die Entfernung kein großes Problem mehr. Auf die Frage, welche weiteren Pläne das Paar denn jetzt habe, kann Kristina nur lachend antworten: "Dass wir ein Paar bleiben!" Ansonsten wollen die beiden eher im Hier und Jetzt leben. Zwischen nervösem Lachen packt das TV-Pärchen auch schon über die ersten Macken des Partners aus. Während Daniel betont, sie hätten gemerkt, dass Kommunikation sehr wichtig sei, hat Kristina eine ganz andere Sache an ihrem neuen Freund auszusetzen: "Er liebt, mit Klima zu schlafen." Sie könne dann aber nicht einschlafen, mäkelt die Tänzerin.

Solche Feinheiten sollen das Glück des frischgebackenen Bachelor-Paares aber nicht schmälern. So suchte der Bachelor auch abseits der Kameras noch mal ein Gespräch mit der zweitplatzierten Svenja, denn er fände es wichtig, "dass man mit Sachen abschließt". Nun hat er einen freien Kopf für seine Kristina. Dass sie sich schon perfekt ergänzen, merken die Fans ganz zum Schluss. Denn der gebürtigen Kasachin unterläuft ein kleiner sprachlicher Fauxpas: "Ich möchte mich bedanken bei den Fans für die ganzen vielen tollen Nachrichten, Kommentare. Ihr seid wirklich so hässliche Menschen." Nach einem irritierten Blick kann Daniel aber klarstellen: "Herzlich musst du sagen!" – Das klappt ja schon mal gut.

Quelle: teleschau – der Mediendienst