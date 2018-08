| RTL-Show mit Martin Rütter

In der VOX-Sendung "Der Hundeprofi" kümmert sich Martin Rütter in der Regel um erwachsene Tiere – und vor allem um deren Herrchen und Frauchen. Für die neue RTL-Sendung "Die Welpen kommen – mit Martin Rütter" befasst er sich in Zukunft auch mit dem vierbeinigen Nachwuchs.

In dem neuen Dokutainment-Format werden in vier Folgen die Geschichten von acht unterschiedlichen Familien erzählt, die die lebensverändernde Entscheidung treffen, einen Welpen bei sich aufzunehmen. Der Tierpsychologe und Hundeprofi Martin Rütter begleitet und unterstützt die frisch gebackenen Herrchen und Frauchen.

Über einen Zeitraum von mehreren Monaten schaut Rütter immer wieder bei den Familien vorbei. Von dem Tag an, an dem die Welpen abgeholt werden und ihre ersten Tapser im neuen Zuhause machen, über den mitunter mühsamen Weg, wenn sie lernen, stubenrein zu werden und nichts anzuknabbern, bis hin zu dem Tag, an dem sie das erste Mal alleine bleiben müssen und ihr Zuhause vermeintlich unbeobachtet erkunden.

Den genauen Starttermin teilte RTL noch nicht mit, aber die neue Sendung ist für die jetzt beginnende Saison 2018/19 vorgesehen.