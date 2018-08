Fantasy-Epos

Wenige Sekunden reichen, um bei den Fans der Fantasy-Serie "Game of Thrones" Schnappatmung auszulösen. Der US-Sender HBO zeigte in einem Trailer für seine Serienhighlights erste Bilder aus der achten Staffel.

In einem Trailer, den der Sender Sonntagnacht veröffentlichte, gibt HBO einen Ausblick auf die Serienhighlights der kommenden Saison. Von "Game of Thrones" sind dabei vor allem Bilder aus der letzten Staffel zu sehen – mit einer Ausnahme: Für wenige Sekunden sieht man, wie Jon Schnee (Kit Harington) eine besorgt dreinblickende Sansa (Sophie Turner) umarmt.

Wie unter anderem "Entertainment Weekly" schreibt, handelt es sich bei der Szene nicht um das bereits bekannte Wiedersehen der beiden Halbgeschwister in der Schwarzen Burg, sondern um ein Treffen der beiden Hauptcharaktere in Winterfell. Bei Youtube diskutieren die Fans angeregt, ob sie die Szene schon gesehen haben oder nicht.

Die achte und finale Staffel von "GoT" soll in der ersten Hälfte 2019 starten und sechs Episoden umfassen. Ein genauer Sendetermin ist noch nicht bekannt.

Das von HBO veröffentlichte Video bietet außerdem einen Ausblick auf Fortsetzungen von Serien wie "The Deuce" und "Big Little Lies" sowie auf die dritte Staffel von "True Detective" mit Mahershala Ali ("Moonlight") in einer der neuen Hauptrollen.

Quelle: teleschau – der Mediendienst