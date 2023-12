Dietmar Hamann erklärt verdutztem Sky-Reporter journalistische Grundprinzipien

In einer aktuellen Reportage aus der Sky-Reihe "Meine Geschichte" spricht der 50-Jährige nicht nur über seinen Werdegang, sondern auch über sein berufliches Selbstverständnis. In den sozialen Medien wird Hamann für seine Aussagen auch von denjenigen gefeiert, die seiner Expertise sonst skeptisch begegnen.

"Dazu ist es nie gekommen, irgendwo auch Gott sei Dank", sagt Hamann im Rückblick. "Ich glaube, der Marco Rose ist ein super Typ. Du fährst dahin, trinkst ein Glas Wein, vielleicht auch noch eins, dann unterhältst du dich und dann hast du Sympathien für den Mann." Wenn dessen Mannschaft dann wieder schlecht spiele, komme man als Journalist sofort in einen "Interessenskonflikt oder in Abhängigkeiten, in die ich mich nie begeben möchte und werde".

"Da sieht man, wie niedrig die Latte im Sportjournalismus hängt"

Beim Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) wird der kurze Reportage-Ausschnitt rege geteilt und überwiegend begeistert kommentiert. "Ich wünsche mir eine ähnliche Haltung aller Journalisten wie Didi Hamann sie hier einnimmt. Vorbildlich", schreibt ein User. Der Sportjournalist Florian Reis honoriert: "Man kann von @DietmarHamann halten, was man will, aber die Aussagen hier sind schon stark. Looking at you, Selfie-Journalismus." Ein weiterer Kommentator erkennt ein grundsätzliches Problem: "Dietmar Hamann wird dafür gefeiert, dass er journalistische Grundregeln befolgt. Da sieht man, wie niedrig die Latte im Sportjournalismus hängt."