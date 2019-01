Kult-Sketch

Same procedure as last year? Same procedure as every year! Auch an diesem Silvester war "Dinner for One" wieder der Renner im TV: Mehr als 11,5 Millionen Zuschauer sahen eine der Wiederholungen des legendären Sketches im Ersten oder in den dritten Programmen.

Besonders oft eingeschaltet wurden dabei die Ausstrahlung am Nachmittag im Ersten (2,53 Millionen Zuschauer) sowie die Wiederholungen im NDR-Fernsehen.

Auch die Mundart-Versionen lockten wieder Hunderttausende vor die Bildschirme. So sahen fast eine Million Zuschauer das "Dinner op Kölsch" im WDR-Fernsehen, die beiden hessischen Versionen erreichten 850.000 dialektsichere Menschen, und 190.000 Zuschauer schaltete die plattdeutsche Variante ein. Die vom Fernsehsender ZDFneo produzierte Persiflage "Dinner for Cohn" mit YouTuber Marti Fischer und "Neo Magazin Royale"-Star William Cohn kam am Silvesterabend auf 410.000 Zuschauer. Skål!

Quelle: teleschau – der Mediendienst