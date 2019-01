Ganz schön was los in der neuen Show "Comedy Cuisine": In Folge eins begrüßen die Moderatoren Caroline Frier (zweite von links) und Abdelkarim (zweiter von rechts) am Donnerstag, 10.1., 20.45 Uhr, die Gäste Maddin Schneider und Joyce Ilg.

Fotoquelle: WDR / Frank Dicks