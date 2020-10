| Sendung soll in Deutschland produziert werden

Das "Dschungelcamp" soll trotz der Corona-Pandemie auch 2021 stattfinden. Es kann aber nicht wie geplant in Wales gedreht werden. Gerüchte über eine komplette Absage dementierte RTL.

"Liebe Kakerlakenfreunde, der Dschungel ist nicht abgesagt, es wird auch 2021 eine Dschungelshow stattfinden", sagte RTL-Chef Jörg Graf am Donnerstag, nachdem zuvor u.a. die "Bild" von einer Absage berichtet hatte. Allerdings kann die neue Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" nicht wie geplant in Wales produziert werden. "Mit dem Anstieg der Infektionszahlen haben wir uns im engen Austausch mit unserem Produzenten ITV Studios dagegen entschieden", erklärte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner.

Nun muss RTL also umplanen. "Die aktuelle Coronalage zwingt uns tagtäglich am Konzept zu arbeiten, um das für alle Beteiligten sicher hinzubekommen", sagte Graf. Das neue "Dschungelcamp" wird im kommenden Jahr deshalb in Deutschland stehen. "Die Zuschauer können sich auf ein großes Spektakel im Januar freuen", verspricht Küttner.

Moderiert wird das "Dschungelcamp" auch diesmal von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich. Inwieweit sich die neue Ausgabe – abgesehen von Standort und Wetter – von den Staffeln in Australien unterscheiden wird, bleibt abzuwarten.

