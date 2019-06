"Entführt in Louisiana"

Von Eric Leimann

Die alleinerziehende Mutter Karla Dyson (Halle Berry) verliert ihren sechsjährigen Sohn Frankie im Freizeitpark. Er wurde von Kinderhändlern entführt. Von den Behörden im Stich gelassen, nimmt sie selbst die Verfolgung auf.

Alles müssen Mütter heutzutage selbst machen: Kinder kriegen, sie womöglich – wie Halle Berry in diesem Film – alleine großziehen, Arbeiten gehen und auch noch Polizeiarbeit im Falle einer Entführung leisten. Im amerikanischen Thriller "Entführt in Louisiana", den das ZDF als deutsche Free TV-Premiere zeigt, muss die Oscar-Preisträgerin den Häschern ihres sechsjährigen Sohnes Frankie (Sage Correa) folgen.

Dabei wollte die Kellnerin mit ihrem Sprössling doch nur einen schönen Tag im Freizeitpark verbringen. Skrupellose Kinderhändler haben Frankie in ein Auto gezerrt, doch Karla (Berry) jagt den Entführern Terry (Lew Temple, "The Walking Dead") und Margo (Chris McGinn) furchtlos hinterher. Im Amerika des Do-It-Yourself-Überlebenskampfes ist ihr klar: Von der Polizei, die von vielen ähnlichen Fällen überfordert ist, kann man keine Hilfe erwarten.

"Kidnap", wie der unter der Regie von Luis Prieto ("Snatch") entstandene Thriller im Original heißt, erhielt von der US-Presse mäßige bis gemischte Kritiken. Tatsächlich ist der Plot etwas wirr und das Geschehen recht vordergründig komplett auf seinen Star zugeschnitten. Halle Berrys Talent schimmert trotzdem auch in diesem B-Movie durch, was die Hatz der Action-Mutter für den Zuschauer erträglich macht.

Berry, die den Film mitproduzierte, war 2013 in einem ähnlichen Entführungs-Thriller zu sehen. In "The Call – Leg nicht auf!" half sie als Mitarbeiterin einer Notruf-Zentrale einem gekidnappten Mädchen aus der Klemme. Zuletzt macht die 52-Jährige, die 2002 für das Drama "Monster's Ball" mit dem Oscar als Beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde, ebenfalls in Action. Das Sequel "John Wick 3" mit Keanu Reeves, startete am 17. Mai in den deutschen Kinos. Es ist eben immer gut, eine Halle Berry im Team zu haben.

