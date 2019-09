| Auftakt in die neue Saison

Nach dem Auftakt in die Champions League geht es auch in der Europa League wieder los. Pro Spieltag läuft ein Spiel mit deutscher Beteiligung im Free-TV.

Drei deutsche Mannschaft sind im zweitwichtigsten europäischen Vereinswettbewerb am Start: Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg. Die Eintracht, in der vergangenen Saison noch Sensations-Halbfinalist, hat sich durch die Qualifikation gekämpft und hofft auf eine weitere Europapokal-Saison zum Träumen. Sie hat es in der Gruppenphase mit dem FC Arsenal, Vitoria Guimaraes und Standard Lüttich zu tun.

Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg feiern nach kurzer Pause ihre Rückkehr auf das internationale Parkett. Gladbachs Gruppengegner heißen Wolfsberger AC, Istanbul Basaksehir FK und AS Rom. Wolfsburg trifft auf KAA Gent, PFK Oleksandrija und AS St. Etienne.

Streaming-Anbieter DAZN zeigt alle Spiele der Europa League live. Anders als in der Champions League gibt es einige Spiele der Europa League aber auch im Free-TV bei Nitro zu sehen. Der Sender aus der RTL-Gruppe hatte den Wettbewerb schon in der vergangenen Saison übertragen und zeigt an jedem Spieltag ein Spiel mit deutscher Beteiligung.

Welche Spiele laufen im Free-TV bei Nitro?

Den Anfang macht die Partie von Borussia Mönchengladbach gegen Wolfsberg (Donnerstag, 19. September, 21.00 Uhr). Marco Hagemann kommentiert die Spiele gemeinsamt mit Co-Kommentator Steffen Freund. Laura Wontorra moderiert, Roman Weidenfeller fungiert als Experte.

"Der Derbysieg gegen den 1.FC Köln gibt weiteres Selbstvertrauen. Die ersten Automatismen unter dem neuen Trainer Marco Rose greifen und der Heimvorteil mit sehr emotionalen Fans wird Borussia Mönchengladbach ebenfalls helfen", sagt Steffen Freund über den Auftakt der Borussia in die Europa League gegen den Außenseiter aus Österreich. An den darauffolgenden Spieltagen wird zweimal Frankfurt bei Nitro übertragen.

Bislang hat Nitro nur für die ersten drei Spieltage mitgeteilt, welche Spiele mit deutscher Beteiligung bei Nitro zu sehen sind. Eine Entscheidung über die Spieltage 4 bis 6 fällt nach den ersten Spieltagen.

Die deutschen Spiele in der Europa League im Überblick:

1. Spieltag: Donnerstag, 19. September 2019

Eintracht Frankfurt - FC Arsenal (18.55 Uhr, DAZN)

VfL Wolfsburg - PFK Oleksandrija (21.00 Uhr, DAZN)

Borussia Mönchengladbach - Wolfsberger AC (21.00, Nitro und DAZN)

2. Spieltag: Donnerstag, 3. Oktober 2019

AS St. Etienne - VfL Wolfsburg (18.55 Uhr, DAZN)

Istanbul Basaksehir FK - Borussia Mönchengladbach (18.55 Uhr, DAZN)

Vitoria Guimaraes - Eintracht Frankfurt (21.00 Uhr, Nitro und DAZN)

3. Spieltag: Donnerstag, 24. Oktober 2019

KAA Gent - VfL Wolfsburg (18.55 Uhr, DAZN)

AS Rom - Borussia Mönchengladbach (18.55 Uhr, DAZN)

Eintracht Frankfurt - Standard Lüttich (21.00 Uhr, Nitro und DAZN)

4. Spieltag: Donnerstag, 7. November 2019*

Standard Lüttich - Eintracht Frankfurt (18.55 Uhr, DAZN)

VfL Wolfsburg - KAA Gent (21.00 Uhr, DAZN)

Borussia Mönchengladbach - AS Rom (21.00 Uhr, DAZN)

5. Spieltag: Donnerstag, 28. November 2019*

PFK Oleksandrija - VfL Wolfsburg (18.55 Uhr, DAZN)

Wolfsberger AC - Borussia Mönchengladbach (18.55 Uhr, DAZN)

FC Arsenal - Eintracht Frankfurt (21.00 Uhr, DAZN)

6. Spieltag: Donnerstag, 28. November 2019*

Eintracht Frankfurt - Vitoria Guimaraes (18.55 Uhr, DAZN)

VfL Wolfsburg - AS St. Etienne (21.00 Uhr, DAZN)

Borussia Mönchengladbach - Istanbul Basaksehir FK (21.00 Uhr, DAZN)

Bei den Spieltagen 4 - 6 steht noch nicht fest, welches Spiel jeweils bei Nitro zu sehen sein wird.

