Kino-Doppelpack

Von teleschau

Fans von Keanu Reeves kommen im Mai 2020 voll auf ihre Kosten. Gleich zwei Filme mit dem Schauspieler kommen dann in die Kinos – und zwar am selben Tag.

Bereits vor einigen Monaten gab das Studio Lionsgate bekannt, dass "John Wick 4" am 21. Mai 2021 in den US-amerikanischen Kinos starten wird. Nun steht auch der Starttermin für "Matrix 4": Es ist ebenfalls der 21. Mai 2021!

In beiden Action-Blockbustern spielt Keanu Reeves die Hauptrolle. 1999 übernahm der heute 55-Jährige den Part des Neo in den "Matrix"-Filmen. Im neuen Teil wird neben Reeves wieder Carrie-Anne Moss zu sehen sein, Lana Wachowski übernimmt die Regie. Der erste Teil der "John Wick"-Filmreihe, in der der Schauspieler den titelgebenden Jonathan Wick verkörpert, startete 2015. Deutsche Starttermine sind noch nicht bekannt.

Den Durchbruch in Hollywood gelang Keanu Reeves 1991 mit der Science-Fiction-Komödie "Bill & Teds verrückte Reise durch die Zeit". Besonders bekannt wurde er auch durch seine Rolle in dem Blockbuster "Speed" (1994). Seitdem ist der 55-Jährige einer der bekanntesten Hollywood-Schauspieler. Zuletzt war er in der Netflix-Liebeskomödie "Always Be My Maybe" zu sehen, die am 29. Mai erschien.

Quelle: teleschau – der Mediendienst