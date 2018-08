Neue Rolle

Nur zwei Monate nach der Geburt ihres Sohnes Santiago wird Eva Longoria wieder Mutter – quasi: Die 43-Jährige wird in der Realverfilmung der Trickserie "Dora The Explorer" (Start: 1. August 2019) die Mutter der Titelfigur spielen, meldet "The Hollywood Reporter".

Der Film, der derzeit von "Muppets"-Regisseur James Bobin gedreht wird, handelt von einem Mädchen, das den Großteil seiner Kindheit damit verbracht hat, den Dschungel zu erkunden, und sich nun auf der High School zurechtfinden muss. Isabela Moner, bekannt aus "Transformers: The Last Knight" spielt die Hauptrolle.

Vor der Kamera konnte Longoria schon lange vor der Ankunft ihres eigenen Sohnes Muttererfahrung sammeln: Sie spielte in "Desperate Housewives" acht Staffeln lang Gabrielle Solis, die zeitweise vier Kinder hatte. Zuletzt war die Texanerin in der Kinokomödie "Overboard" zu sehen.

Quelle: teleschau – der Mediendienst