Promi Big Brother

Bei "Promi Big Brother" lässt Sophia Vegas die Bombe platzen. Die Ex von Bert Wollersheim ist schwanger. Freunde verraten jetzt Details zum Vater des ungeborenen Babys.

Prominenter hätte man diese Nachricht wohl nicht platzieren können: Sophia Vegas verkündete vor laufender Kamera bei "Promi Big Brother", dass sie schwanger ist. Das war auch für ihre Mitbewohner eine Neuigkeit. Nun wird gerätselt: Wer ist der Vater? Zwei enge Bekannte der 30-Jährigen plaudern jetzt Details aus.

"Er heißt Dan. Er ist Geschäftsmann aus Los Angeles, auch sehr sehr erfolgreich", erklärte Ingo Wohlfeil laut sixx. In einem via Facebook verbreiteten Clip des Senders heißt es, der People-Journalist kenne Sophia schon mehrere Jahre und wisse, dass der neue Mann an Sophias Seite "ein wirklich sehr charmanter, netter, bodenständiger Kerl" sein soll. Sophias Freund Dominik Jurczek erklärt laut sixx zudem, dass er Dan schon kennenlernen durfte. "Seitdem hat sich Sophia total gewandelt." Sie sei noch glücklicher als vorher und "sie geht jetzt mittlerweile richtig auf".

Scheinbar ist auch Ex-Mann Bert Wollersheim schon auf den neuen Freund seiner Ex-Frau getroffen. Auf weitere Infos aus erster Hand dürfen die Zuschauer von "Promi Big Brother" (Montag bis Donnerstag, 22.15 Uhr, Freitag 20.15 Uhr, SAT.1) während der Show hoffen.

Quelle: teleschau – der Mediendienst