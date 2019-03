Als Sky-Experte

Von teleschau

Das erste Rennen des Saison verpassen? Das wäre für ihn während seiner aktiven Formel-1-Zeit wohl undenkbar gewesen. Doch als neuer Co-Kommentator für Sky kann sich Nick Heidfeld diesen Luxus nun erlauben: Für voraussichtlich sieben Grands Prix wird der ehemalige Formel-1-Fahrer das Publikum an seinem Expertenwissen teilhaben lassen.

Seinen ersten Einsatz hat der 41-Jährige bereits am kommenden Wochenende beim Großen Preis von Bahrain, dem zweiten Rennen der Saison. An der Seite von Sascha Roos wird Heidfeld sowohl das Qualifying als auch das Rennen begleiten. "Als Sky Experte erstmals auf der anderen Seite zu stehen und über die Formel 1 zu berichten, ist eine spannende neue Aufgabe", meint der gebürtige Mönchengladbacher. "Ich will die Motorsportfans an meiner langjährigen Erfahrung auf den Rennstrecken dieser Welt teilhaben lassen und ihnen das näher bringen, was im Kopf des Fahrers, unter der Cockpit-Verkleidung und hinter den Kulissen passiert."

Nick Heidfeld war von 2000 bis 2011 in der Formel 1 aktiv und fuhr 183 Rennen. Später nahm "Quick Nick" mehrfach an der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft und 2013 an der American Le Mans Series teil. Zwischen 2014 und 2018 fuhr er in der neu gegründeten Formel E.

Quelle: teleschau – der Mediendienst