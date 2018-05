ARD-Serie

Isabel Varell stößt zum Team des Dauerbrenners "In aller Freundschaft". Am Dienstag, 22. Mai 2018, 21 Uhr, wird sie in Folge 813 "Unverblümt" ihr Debüt in der Krankenhausserie feiern.

Der ARD-Hit feiert im Oktober dieses Jahres bereits seinen 20. Geburtstag. Für Varell wird es nicht bei einem einmaligen Gastspiel bleiben, stattdessen wird die 56-Jährige ab sofort zum Stammensemble gehören: Im Sachsenklinik-Kosmos spielt sie die Mutter von Krankenschwester Miriam Schneider (Christina Petersen). Als herzensgute Quasselstrippe Linda Schneider wird sie das berufliche wie private Leben ihrer Tochter auf den Kopf stellen.

Varells Figur will in Leipzig einen neuen Lebensabschnitt beginnen, um vergangene Schicksalsschläge zu verkraften und dem Empty-Nest-Syndrom zu entfliehen – denn beide Kinder sind mittlerweile flügge geworden. Dass ihre plötzliche Anwesenheit bei Miriam nicht nur auf Wohlwollen stößt, versteht sich von selbst. Ganz im Gegensatz zum wahren Leben: "Meine Kollegin und 'neue Tochter' Christina Petersen habe ich im Herzen bereits adoptiert. Vom ersten Drehtag an haben wir einen sehr guten Draht zueinander", zeigt sich Varell begeistert. Zusätzlich biete ihr der neue Job die Gelegenheit, eine Rolle zu übernehmen, die sie im realen Leben nicht innehatte: "Ich freue mich sehr auf diese Mutterrolle. Im richtigen Leben ist das nie Wirklichkeit geworden, daher ist es umso schöner für mich, diese Momente nun vor der Kamera auszuleben."

Für die vielbeschäftigte Isabel Varell steht beruflich aktuell alles zum Besten: Die aus "Rote Rosen" bekannte Darstellerin moderiert seit Montag, 14. Mai, die ARD-Morgensendung "Live nach 9" gemeinsam mit Tim Schreder. Doch damit nicht genug für die Powerfrau aus Kempen: Derzeit wirkt sie noch in drei Theaterstücken und einem Musical mit.

Quelle: teleschau – der Mediendienst