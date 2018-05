Kinostart im November 2018

Sie ist eine der legendärsten Rockbands aller Zeiten, mit Frontmann Freddie Mercury erlangte sie Kultstatus: Queen. Nun erzählt ein Film von der Gründung und dem Aufstieg der britischen Gruppe.

Im ersten Trailer zu "Bohemian Rhapsody", der exklusiv auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Queen veröffentlicht wurde, bekommen Fans nun einen ersten Eindruck, wie sich Darsteller Rami Malik als Freddie Mercury macht. In weiteren Rollen sind Gwilym Lee als Brian May, Ben Hardy als Roger Taylor und John Deacon als Joseph Mazzello zu sehen.

"Bohemian Rhapsody" begleitet die Bandmitglieder, angefangen bei der Gründung, wie sie Hit um Hit entwickeln und produzieren: "Killer Queen", We Will Rock You" oder "We Are The Champions" – um nur einige ihrer großen Erfolge zu nennen. Der Kinostart von "Bohemian Rhapsody" ist in Deutschland am 1. November 2018.

Das ist der Trailer zu "Bohemian Rhapsody":

Quelle: teleschau – der Mediendienst