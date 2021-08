Ironman Hawaii 2021 im TV: Live-Übertragung und Livestream

Der Ironman Hawaii ist seit Jahren fest in deutscher Hand. Ob beim wichtigsten Triathlon-Wettkampf der Welt auch 2021 wieder ein Deutscher ganz oben stehen wird?

Eine Distanz, die in den vergangenen Jahren vor allem den deutschen Teilnehmern lag. Sebastian Kienle (2014), dreimal Jan Frodeno (2015/2016 und 2019) und zweimal Patrick Lange (2017/2018): Stets kam ein Deutscher nach etwa acht schweißtreibenden Stunden als Erster ins Ziel. Bzw. im Fall von Patrick Lange und Frodeno, die 2018 bzw. 2019 einen Rekord aufstellten, sogar unter acht Stunden: 7:52,39 Stunden brauchte Lange 2018, ein Jahr später war Jan Frodeno mit einer Siegerzeit von 7:51:13 Stunden sogar noch etwas schneller. 2019 gab es bei Frodenos Rekord zudem einen deutschen Doppelsieg, denn bei den Frauen gewann Anne Haug.

Ob sich auch 2021 wieder ein Deutscher die WM-Krone holt, entscheidet sich am 9. Oktober 2021 . Dann soll der diesjährige Ironman ausgetragen werden, wenn die pandemische Lage es zulässt. 2020 war das Event wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.

Live-Übertragung im Stream und TV

In den vergangenen Jahren wurde der Ironman von ARD bzw. ZDF übertragen. Da sich die Einschaltquoten mitten in der Nacht durchaus sehen lassen konnten, ist fest davon auszugehen, dass sich einer der beiden Sender auch in diesem Jahr die Übertragungsrechte sichern wird. Noch ist aber nicht bekannt, bei welchem Sender das Rennen im TV und Stream zu sehen sein wird. Sobald es neue Informationen gibt, erfahren Sie es hier.