Hollywood-Paar

Von teleschau

Vor zwei Jahren erst begannen Katie Holmes und Jamie Foxx, sich in der Öffentlichkeit zusammen zu zeigen, nun gehen sie wieder getrennte Wege.

"Jamie und Katie sind kein Paar mehr", bestätigte jemand aus Foxx' Umfeld dem "People"-Magazin. Die Beziehung endete demnach schon im Mai. Spekulationen über eine Trennung wurden laut, nachdem Jamie Foxx vor wenigen Tagen Händchen haltend mit der Sängerin Sela Vave gesichtet wurde.

Die Schauspielerin und der Schauspieler/Rapper sollen seit 2013 zusammen gewesen sein, hielten ihre Liebe aber lange Zeit geheim. Angeblich, weil eine Klausel in Katie Holmes' 2012 aufgesetzten Scheidungsvertrag mit Tom Cruise es ihr untersagte, sich in den ersten fünf Jahren nach der Scheidung öffentlich mit einem neuen Mann an ihrer Seite zu zeigen.

Quelle: teleschau – der Mediendienst