"Keeping Up With The Kardashians"

Kim, Kourtney und Co.: Zehn Jahre Kardashian-Clan im TV

Mit dem Start der 14. Staffel von "Keeping Up With The Kardashians" feiert Pay-TV Sender E! Entertainment zugleich das 10-jährige Serienjubiläum der glamourösen Großfamilie um Kim, Kourtney und Co.

In den neuen Folgen gibt es für die Kardashians Camping im Hinterhof, Weinproben in Santa Barbara sowie eine aufwendige Reise nach Mexiko. Die Abenteuer von Kim, Khloé und Kourtney sowie den Halbgeschwistern Kendall und Kylie Jenner werden des Weiteren durch den Sender mit diversen Extras gewürdigt.

Vom 18. September bis 8. Oktober zeigt E! Entertainment ununterbrochen alte Folgen der Reality-Show. Am Montag, 2. Oktober, gibt's um 21.55 Uhr das 90-minütige Jubiläums-Spezial "Keeping Up with the Kardashians 10th ANNIVERSARY", in dem die Kultfamilie sich ungewohnt privat zeigt und von den Schwierigkeiten der ständigen medialen Präsenz berichtet, in "E! NEWS Special: Die Kardashians", wird wiederum auf legendäre Fashion-Statements der Schwestern zurückgeblickt.

"Keeping Up With The Kardashians", Staffel 14, ab Montag, 9. Oktober, 21.55 Uhr.

Quelle: teleschau – der Mediendienst