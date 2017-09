Beziehungsfilm im Ersten

"Taxi": Eine wunderbare, klischeefreie und stark besetzte Romanze

Von Gabriele Summen

In ihrem humorvollen Beziehungsfilm "Taxi" gelingt es Kerstin Ahlrichs ziemlich gut, die 80er-Jahre wiederaufleben zu lassen.

Bevor sie als Autorin Fuß fasste, fuhr Karen Duve 13 Jahre lang Taxi. In Kerstin Ahlrichs gleichnamiger Verfilmung (2015, im Ersten als Free-TV-Premiere zu sehen) ihres autobiografisch angehauchten Romans "Taxi" spielt Rosalie Thomass die Rolle des erklärten Alter Egos von Duve. Alex, so ihr Name, schmeißt ihre Ausbildung bei einer Versicherungsgesellschaft hin, um einem trostlos-spießigen Leben zu entkommen, wie es ihre Mutter, ihr Stiefvater und ihr yuppiehafter Bruder führen. Kurzentschlossen bewirbt sich die schöne, kühle Blondine bei einem Taxiunternehmen.

Fortan flieht die 25-Jährige in ihren Nachtschichten vor dem normalen Leben und unbewusst auch vor sich selbst. Dabei befindet sie sich in guter Gesellschaft mit ihren Kollegen: Da wären der gut aussehende Eigentlich-bin-ich-Künstler-Typ Dietrich (Stipe Erceg) und der ihn haltlos bewundernde Möchtegern-Philosoph Rüdiger (Robert Stadlober), außerdem der sogenannte "Taximörder" (Antoine Monot Jr.), der hin und weg ist, wenn er Models fahren darf, und Udo (Tobias Schenke), der vom großen Geld träumt.

Leider sind diese an sich interessanten Charaktere im Gegensatz zum Roman zu karikaturhaft geraten. Schon bald schlittert die ziel- und haltlose Alex, während sie Nacht für Nacht hauptsächlich verkrachte Existenzen wie einen fiesen Dauerbetrunkenen (Armin Rohde) fahren muss, in eine Beziehung mit Dietrich, den sie nicht einmal besonders mag. Doch dann begegnet sie – bevor der Film in episodenhafte Belanglosigkeit abgleitet – in ihrem Taxi dem kleinwüchsigen Marc (Peter Dinklage, "Game of Thrones"), den sie von früher kennt.

Lebens- und Liebesgefühl der 80er-Jahre

Es entwickelt sich eine wunderbare, klischeefreie Romanze, wie man sie im deutschen Kino selten zu sehen bekommt. Im Gegensatz zu Alex hat der Ex-Barkeeper sein Leben mittlerweile im Griff – und als Einziger in ihrem Umfeld die Größe, Alex zu akzeptieren wie sie ist. So dringt er allmählich durch die raue Schale von "Zwodoppelvier", wie Taxifahrerin Alex genannt wird.

Das Achtziger-Jahre-Girl ist ein typisches Kind ihrer Zeit. Ahlrichs gelingt es, die 80er-Stimmung durch von Kamerafrau Sonja Rom hübsch eingefangene Lichtstimmungen, Alex' Lofteinrichtung sowie authentische Klamotten und Requisiten à la Commodore 64 in Szene zu setzen. Leider arbeitet der Film nicht mit Original-80er-Musik, sondern verwendet eigens von Michel van Dyke komponierte Lieder. Zwar gelingt es dem holländischen Songwriter, den musikalischen Geist der Zeit angemessen nachzuempfinden. Aber es ist eben doch nicht der Originalsound, der den Zuschauer auf eine noch eindringlichere Achterbahnfahrt in das Lebens- und Liebesgefühl der 80er-Jahre geschickt hätte.

Quelle: teleschau – der Mediendienst