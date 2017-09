Einst gehörte sie in Harald Schmidts Karriereherbst zum Nachwuchsteam, mit dem sich der Meister umgab: Katrin Bauerfeind, bekannt geworden als Ansagerin des Internet-Magazins "Ehrensenf", ist beim öffentlich-rechtlichen Kulturfernsehen inzwischen gut etabliert und auch schon als Schauspielerin ("Nachtschicht", "You Are Wanted") und Buchautorin ("Hinten sind Rezepte drin") positiv aufgefallen.

Fotoquelle: SWR / Alexander Kluge