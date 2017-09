Bild bei Twitter gepostet

YouTube-Star Freshtorge ist Vater geworden

Als Freshtorge ist Torge Oelrich im Internet vielen bekannt. Jetzt hat der YouTube er stolz via Twitter verkündet, dass er Vater geworden ist.

"Überglücklich! Gestern Mittag ist mein kleiner Sohn auf die Welt gekommen", schreibt er dort und meint weiter, Worte könnten nicht beschreiben, wie er sich gerade fühle.

Überglücklich!

Gestern Mittag ist mein kleiner Sohn auf die Welt gekommen.

Worte können nicht beschreiben wie ich mich gerade fühle! pic.twitter.com/WAmWtRPgYD — Freshtorge (@freshtorge) 19. September 2017

Schon vor einigen Monaten verriet der Internet-Star auf Instagram, dass er und seine Freundin Sophie Jordi ein Baby erwarten. Jetzt gratulieren zahlreiche Fans und YouTube-Kollegen auf den unterschiedlichen Plattformen zum neuen Elternglück.

Über 2,2 Millionen Abonnenten zählt Torge Oelrichs YouTube-Kanal, auf dem der 29-Jährige seit 2009 regelmäßig kurze Parodien und humorvolle Videos hochlädt. 2017 durfte er sich über den Goldene Kamera Digital Award in der Kategorie #Comedy freuen. Auch als Schauspieler trat Freshtorge schon in Erscheinung: etwa in der Horrorkomödie "Kartoffelsalat" (2015).

Quelle: teleschau – der Mediendienst