"King of Queens"-Traumpaar

Kevin James und Leah Remini sind wieder vereint

In der Sitcom "King of Queens" waren sie DAS Traumpaar. Jetzt sind Kevin James und Leah Remini wieder gemeinsam auf dem Bildschirm zu sehen.

"Kevin Can Wait" – Kevin kann warten, die Fans der Serie dürften dagegen ungeduldig sein: In der zweiten Staffel der Sitcom ist das "King of Queens"-Traumpaar Kevin James (52) und Leah Remini (47) wiedervereint. Das frühere Kult-Ehepaar Doug und Carrie Heffernan ist Geschichte – heute mimen die Schauspieler Chefin und Angestellten.

Remini hatte bereits in zwei Folgen der ersten Staffel "Kevin Can Wait" einen Gastauftritt. Da Kevins (Kevin James) Ehefrau Donna Gable (Erinn Hayes) vor der zweiten Staffel verstorben ist, muss sich der Vater nun alleine um die Kinder kümmern. Um diese Aufgabe auch finanziell zu meistern, nimmt er einen Job bei Vanessa Cellucci (Remini) an.

Ab Dienstag, 17. Oktober 2017, ist die zweite Staffel der Sitcom beim Streaming-Dienst Amazon Prime verfügbar. Dann können sich die Zuschauer wöchentlich auf eine neue Folge freuen, wahlweise im Originalton oder in der synchronisierten Fassung.

Quelle: teleschau – der Mediendienst